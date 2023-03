O melodie dintr-un film indian, nominalizat la Oscar face senzație pe internet, devenind cea mai ascultată în ultimele zile. Piesa, care are și o coregrafie aparte în filmul indian, are șanse să câștige Oscarul pentru cea mai bună melodie originală la premiile Oscar care vor avea loc duminică, scrie BBC. În plus, momentul coregrafiei pe piesa cântată de doi bărbați este filmat în fața reședinței lui Volodimir Zelenski în 2021, scriu jurnaliștii britanici, potrivit click.ro.

Folosind doar zâmbetele lor largi și bretelele elastice drept recuzită, Alluri Sitarama Raju (Ram Charan Teja) și Komaram Bheem (NT Rama Rao Jr) declanșează o mini furtună de praf cu pașii lor energici și perfect sincronizați, costumele lor elegante europene în contrast puternic cu mișcările lor viguroase, mai notează sursa citată.

Citește mai multe și vezi VIDEO pe: https://click.ro/actualitate/international/naatu-naatu-melodia-indiana-care-are-mari-sanse-2248665.html