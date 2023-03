Una dintre marile voci ale muzicii românești, Angela Similea ascunde în spate o poveste de viață cumplită. Cu toate că în viața profesională a avut parte de un succes răsunător, în viața privată lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel, notează click.ro.

Problemele Angelei Similea au început încă copilărie, ea provenind dintr-o familie cu o situație financiară precară, așadar încă de la o vârstă fragedă a trebuit să se lupte cu sărăcia. În plus, la început, părinții celebrei cântărețe nu au fost de acord ca ea să urmeze o carieră muzicală. Din fericire, cu timpul și-au schimbat opinia și chiar au susținut-o.

Cântăreața a fost toată viața o femeie cu o frumusețe răpitoare, încă arată bine la cei 76 de ani ai săi, și dorită de numeroși bărbați. Deși a fost căsătorită de patru ori, se pare că aceasta nu a putut să-și trăiască așa cum și-a fi dorit și marea iubire. Florin Piersic este cel care i-a furat iremediabil inima, însă la vremea când cei doi au trăit o aventură amoroasă intensă acesta era căsătorit și nu și-a dorit să renunțe la soție pentru ea.

„Nu pot ascunde ce ştie toată lumea. Am fost fascinată de Florin Piersic”, – a spus cu sinceritate acum patru ani, la întoarcerea în țară, Angela Similea, potrivit sursei citate. Și Florin Piersic a recunoscut că a avut o relație pasională cu artista și că a iubit-o, însă a mărturisit sincer că nu și-a dorit să se despartă de soția lui pentru Angela Similea: „Nu am avut un amor cu ea ca să doresc să mă despart de soţia mea de atunci, Anna Szeleş. Eu am iubit-o pe Angela şi am avut unele momente în care am simţit că ea ar fi făcut orice ca să rămână cu mine”.

