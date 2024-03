Nemulțumirile locuitorilor din vecinătatea viitorului complex imobiliar din spatele Palatului Administrativ au ajuns în Consiliul Județean, iar președintele acestei instituții, Gheorghe Flutur a solicitat o întâlnire între specialiști pentru o analiză a tuturor problemelor semnalate.

Problemele care ar putea să apară în urma construcției acestui complex imobiliar din centrul Sucevei de pe str. Vasile Bumbac au fost prezentate de consilierul județean PSD George Petrescu. „Aș avea o problemă legată de urbanism. Mă refer la complexul rezidențial care se construiește pe str. Vasile Bumbac. Vă informez că acest complex rezidențial va avea 6 etaje, circa 200 de apartamente, spații comerciale și birouri, în condițiile în care strada Vasile Bumbac, Aleea Nucului și Aleea Alexandru Ienceanu au circa 5 metri lățime, din care o parte, un sens este ocupat de mașinile parcate. Zona este supraaglomerată chiar și fără a fi funcțional Palatul Administrativ prin cele două instituții, Consiliul Județean și Prefectura. Prin proiect se propune ca accesul să se facă Aleea Alexandru Ienceanu, din fața fostului restaurant Centru Vechi, iar defluirea să se facă în Aleea Nucului. Făcând un calcul simplu putem ajunge la concluzia că în zonă vor avea acces circa 300 de autoturisme. Ei au pus problema că vor construi o parcare subterană și una supraterană. Nu știu unde unde o va face pe cea supraterană. Nu este unde. Subteran înțeleg. Însă unii dinte noi am fost și în alte țări și am văzut parcări mari și știm cât înseamnă timpul de afluire și defluire”, a arătat Petrescu.

El a mai adăugat că pe lângă problema de umbrire mai apar și altele. „Palatul Administrativ este clădire de patrimoniu din câte știu. Între fundația clădirii care urmează să fie construită și gardul care delimitează proprietatea sunt doar 2 metri. Iar între gardul de delimitare a proprietății și cele două blocuri din vecinătate sunt maxim 10 metri. De asemenea, în momentul de față cei care venim în această zonă uneori când plecăm avem cele două giratorii, din spatele Casei de Cultură și cel din fața casei, care uneori se blochează. Imaginați-vă ce înseamnă apariția acestui ansamblul. Înțeleg că unii spun că trebuie să se mai construiască în Suceava. Trebuie să se mai facă, dar trebuie avute în vedere și toate aceste aspecte. Cu ce deranj se face pentru vecinii care se află la 12 metri de clădire. Apoi ce înseamnă accesul în această zonă. Eu aș spune că trebuie să medităm pe această chestiune și ar trebui să luăm poziție și față de această situație care urmează să se întâmple aici”, a declarat consilierul județean PSD. El a arătat că locatarii din blocurile învecinate au inițiat și o petiție online prin care își prezintă obiecțiile față de acest proiect imobiliar. „Cred că nu ar trebui să fim indiferenți la ce se întâmplă. Nici cei din comisia de urbanism și nici cei din Consiliul Județean și nici publicul. Plus că nici nu știu dacă va corespunde din punct de vedere al ISU”, a declarat Petrescu.

În răspunsul său, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că noul complex se află în proximitatea Palatului Administrativ, o clădire de referință cu un rol foarte important, în care sunt Prefectura și Consiliul Județean, motiv pentru care „eu cred că trebuie să fim foarte atenți”. „Aș vrea să rog comisia de urbanism să aveți o întâlnire cu arhitectul șef și apoi să începeți discuțiile cu cei care se ocupă de avizări din primăria Suceava și celelalte entități. Nu vrem să obstrucționăm pe nimeni, dar și eu cred că trebuie să fim foarte atenți pentru că atunci când se dau niște avize se calculează traficul, traficul de vârf, accesul mașinilor de salvare și de pompieri, situațiile de aglomerație sau pe unde se descarcă traficul. Toate lucrurile acestea trebuie discutate și nu în ultimul rând trebuie de văzut confortul populației care este aici. După cum știți, din păcate, legislația în ceea ce privește atribuțiile arhitectului șef al județului sunt foarte limitate. Ele au fost cândva mai puternice, dar acum folosindu-se de autonomia locală a primăriilor este foarte greu, aproape imposibil să ai pârghii să intervii. Și aceasta este propunerea. Să faceți o întâlnire să vedem care e situația, poate că întrebările puse de noi vor da de gândit la ce avize vor ieși, cum vor ieși și cum să iasă această construcție să nu se întâmple ce a spus domnul Petrescu. De asemenea, domnul Petrescu sesizează un punct de vedere al vecinilor, dar și noi suntem unul dintre vecini. Dar nu cu răutate, cu nu știu ce patimă că nu vrem să se întâmple. Vrem să se întâmple, dar mai bine pregătești din timp niște lucruri, stăm de vorbă ca să nu avem alte probleme”, a încheiat Flutur.