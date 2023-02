Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, anunță rezultatele financiare pentru anul 2022, raportând o creștere organică de 8,3% și o creștere a vânzărilor de 8,4% la 94,4 miliarde CHF.

Vânzările totale raportate la nivel global au înregistrat o creștere de 8,4% la 94.4 miliarde CHF, achizițiile nete având un impact pozitiv de 1,1%, iar schimbul valutar generând o scădere de 0,9%. Creșterea organică a ajuns anul trecut la 8,3%, cu un pricing de 8,2% ce reflectă inflația semnificativă a costurilor, respectiv o creștere internă reală (RIG) de 0,1%. Creșterea organică s-a înregistrat pe scară largă în majoritatea zonelor geografice și categoriilor.

Mark Schneider, CEO Nestlé , a comentat: „Anul trecut a adus multe provocări și alegeri dificile pentru familii, comunități și afaceri. Inflația a crescut la niveluri fără precedent, generând presiuni crescute în costul vieții, iar efectele tensiunilor geopolitice s-au resimțit în toată lumea. Întreaga echipă Nestlé a demonstrat reziliență, pe măsură ce am navigat prin acest context dificil. Creșterea organică a fost solidă, marjele s-au menținut, iar evoluția rezultatului per acțiune a fost puternică. În același timp, ne-am asigurat accesul la produse nutritive și la oferte accesibile la nivel global. De asemenea, pe parcursul anului 2022 am confirmat strategia noastră de nutriție pe termen lung, având în centru Good for You, Good for the Planet. Am întreprins acțiuni esențiale pentru consolidarea continuă a practicilor noastre de marketing responsabil, ca lider în industrie, și pentru a oferi transparență cu privire la valoarea nutrițională a portofoliului nostru global. În același timp, am avansat și în implementarea planului nostru de acțiune în domeniul schimbărilor climatice.”

Rezultatele financiare în zona Europa

Creștere organică de 7,2%: 0,9% RIG; 6,4% pricing.

Vânzări 2022 Vânzări 2021 RIG Pricing Creștere organică Zona Europa* 19,1 miliarde CHF 18,8 miliarde CHF 0,9% 6,4% 7,2%

* RIG, prețurile și cifrele de creștere organică exclud regiunea Rusiei, cu un impact corespunzător asupra M&A și a liniilor de schimb valutar

Creșterea organică a fost de 7,2%, cu un pricing de 6,4% și RIG de 0,9%, pe fondul unei baze de comparație ridicate în 2021, precum și a constrângerilor pe lanțul de aprovizionare. Cursul valutar a afectat negativ vânzările cu 7,6%, reflectând aprecierea francului elvețian față de euro. Vânzările raportate în Zona Europa au crescut cu 1,8%, până la 19,1 miliarde CHF.

Într-un mediu provocator, Zona Europa a demonstrat soliditate și angajamentul de a investi pe termen lung. În Ucraina, Nestlé a anunțat o investiție de 40 milioane CHF pentru o nouă unitate de producție în regiunea Volyn.

Zona Europa a înregistrat câștiguri de cote de piață pe segmentele dulciuri, hrană pentru animale de companie, și respectiv nutriție pentru sugari. Pe categorii de produse, motorul cheie de creștere a fost Purina PetCare, susținut de mărcile premium Gourmet, Felix și Purina Pro Plan. Creșterea a fost puternică pe toate canalele, în special în comerțul electronic și magazinele specializate pentru animale de companie. Vânzările din Nestlé Professional au crescut cu o rată de două cifre, ajutate de noile platforme de creștere și de distribuția sporită, în special pentru băuturi. Cafeaua a înregistrat o creștere medie de o singură cifră, condusă de cafeaua solubilă Nescafé, și a continuat evoluția puternică a vânzărilor pentru Starbucks by Nespresso. Categoria de dulciuri a înregistrat o creștere medie de o cifră, cu o cerere puternică pentru KitKat, și în baza ofertelor sezoniere. Categoria de nutriție pentru sugari și copii de vârstă mică a crescut cu o rată de două cifre, pe baza unui impuls puternic pentru formulele premium pentru sugari, incluzând produsele care conțin oligozaharide identice din punct de vedere structural cu cele din laptele matern. Categoria de produse alimentare a înregistrat o scădere a vânzărilor, influențată negativ pe categoriile pizza și tăiței. Produsele pe bază de plante Garden Gourmet au continuat să înregistreze o creștere de două cifre, reflectând lansările de noi produse.

Perspectivele la nivel de grup pentru întregul an 2023

Perspective pentru 2023: ne așteptăm la o creștere organică a vânzărilor între 6% și 8%, țintele pentru 2025 fiind pe deplin confirmate, în anticiparea unei creșteri organice sustenabile.

Mai multe detalii cu privire la rezultatele raportate de către Grup AICI.

*Raportarea financiară actuală se supune normelor și standardelor financiare internaționale, la nivel de grup.

Despre Nestlé

Nestlé este cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume. Este prezentă în 189 de țări din întreaga lume, iar cei peste 300.000 de angajați sunt dedicați scopului Nestlé de a îmbunătăți calitatea vieții și de a contribui la un viitor mai sănătos. Nestlé oferă un portofoliu larg de produse și servicii pentru oameni și animale de companie, pentru tot parcursul vieții. Cele peste 2000 de brand-uri ale Nestlé includ nume emblematice precum NESCAFÉ®, Nespresso®, Maggi® și Nesquik. Performanța companiei este susținută de strategia Nutrition, Health and Wellness. Sediul principal al Nestlé se află în Vevey, Elveția, unde compania a fost fondată în urmă cu mai bine de 150 de ani.

Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.