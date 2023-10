Doi tineri de 22 respectiv 24 de ani au fost băgați în arest pentru 24 de ore și s-au ales și cu dosar penal după ce au încercat să fure niște panouri pentru cofrat de pe un șantier de la Costâna. Poliția a fost sesizată la 112 privind furtul de panouri și a acționat rapid. Când au ajuns la locul faptei ce doi hoți care aveau fețele acoperite au abandonat prada și au luat-o la fugă. Hoții au fost urmăriți și din mașină și de pe jos iar într-un final au fost prinși și încătușați. Polițiștii au indisponibilizați și mașina cu care cei doi hoți încercau să transporte panourile.

