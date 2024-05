Noaptea de marți spre miercuri a fost una „de foc” pentru medicii Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava care au dus luptă contra cronometru pentru salvarea a doi pacienți cu AVC ischemic acut, unul transferat din Centrul Universitar Iași și al doilea din Bârlad.

Potrivit purtătorului de cuvânt al spitalului sucevean, dr. Dan Teodorovici, Spitalul Municipal din Bârlad a trimis un bărbat de 68 de ani. Apelul a fost făcut la ora 22:30, pacientul ajungând cu ambulanța la ora 2:00. De asemenea, Spitalul Clinic de Neurochirugie „Nicolae Oblu” din Iași a trimis către SCJU Suceava o pacientă de 50 de ani cu AVC ischemic acut. Solicitarea a fost făcuta la ora 2:30 si a ajuns la Suceava la ora 6:00. Ambele intervenții au fost efectuate cu succes, pacienții prezentând evoluție favorabilă.

Echipa multidisciplinara care a participat a fost formata din medici si asistenți UPU (dr. Buza Arcadie, dr. Tiron Roxana, as. Sarghie Teodora ), medic neurolog dr. Ana Burca, medici si asistenti radiologie interventionala ( dr. Lulciuc Catalin, dr. Creteanu Mihai, medic rezident Padurariu Diana si as. Serediuc Alexandru ) medic si asistent ATI ( dr. Danilevici Georgiana si as. Luntrasu Mihaela )