In contrast cu perioadele de decadere a bursei si cu deprecierile leului de la inceput de an (sfarsit 2018 – inceputul 2019), Romania prezinta astazi enorme oportunitati de crestere a afacerilor.

Pentru o multime de antreprenori dornici sa-si realizeze visele si sa reuseasca in afaceri in tara, exista o noua ramura de ajutor: serviciile de smart consulting.

Fie ca discutam despre consultanta in realizarea unui plan de afacerei, a implementarii unei strategii de marketing sau de consultanta specifica pentru infiintarea firmei, acest serviciu se poate dovedi extrem de util in Romania, piata antreprenoriatului fiind in continua expansiune.

Iar aceste servicii sunt extrem de utile cel putin in zona de star-up-uri. Afacerile smart, mici, au o reala oportunitate de a beneficia de ajutor si de experienta unor consultanti cu vechime si realizari in business. Asta in conditiile in care rata de succes a micutelor afaceri romanesti nu este una foarte incantatoare.

Peste 33.000 de dosare au fost inscrise pentru infiintarea unor start-up-uri in sesiunea Start-up Nation decembrie 2018 – februarie 2019

O multime dintre acestea vor deveni reale afaceri si vor intra pe piata antreprenoriatului in diverse domenii. S-au semnat, conform directivelor Guvernului, 10.000 de contracte de finantare pentru programul Start-up Nation.

Iar acest program nu este singurul prin care antreprenorii pot beneficia de fonduri.

Cu toate acestea, in unele cazuri semnalele nu sunt doar roz. Spre exemplu, in Romania anului 2019, 7 din 10 companii intarzie cu platile facturilor sau ajung sa nu mai achite pentru serviciile prestate.

In aceste conditii, intervine un nou aspect in cadrul carora afacerile se pot bucura de consultanta: arbitrajul comercial.

Ce presupune arbitrajul si ce trebuie sa stie antreprenorii despre aceasta procedura?

Arbitrajul presupune solutionarea unor litigii, fara a implica instantele de judecata. Solutionarea ar avea sa se intample in prezenta unui arbitru comercial, numit de partile implicate, in cadrul Curtii de Arbitraj Comercial de pe langa Curtea de Comert si Industire.

Astfel, in cazul solutionarii amiabile a litigiilor, antreprenorii vor fi scutiti de unele taxe, vor putea aduce la bun sfarsit mai rapid neintelegerea, iar avantajele sunt evidente in acest caz.

Pentru a se putea bucura insa de toate aceste avantaje, ce tine de taxare, de reglementari legale mai permisive, de parteneriat si buna intelegere, dar si de alte aspecte, partile implicate au nevoie sa fie pe deplin informate si pregatite.

Astfel, un serviciu de smart consulting poate ajuta si in aceasta directie, un consultant cu experienta fiind cel ce va sfatui antreprenorul pe intreg parcursul decizional si ii va oferi diverse solutii, personalizate in functie de nevoile sale.

Cum se pot bucura antreprenorii de astfel de servicii?

Exista firme de specialitate care se axeaza pe servicii de consultanta pentru smart – business. Aceste firme ofera de la sfaturi generale, la experiente si know how tehnic, ajutand astfel afacerile sa creasca mai inteligent.

O afacere nu trebuie sa se faca mare numai prin investirea si cheluirea unui numar nelimitat de resurse. Se poate si altfel, declara acesti specialisti.