Nouă persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Suceava iar un bărbat a ajuns la spital în urma unui incendiu izbucnit în unul dintre apartamente. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţe Suceava, incendiul a izbucnit în jurul orei 16:30 în bucătăria unui apartament aflat la parterul unui bloc de locuințe de pe str. Prieteniei, din Suceava. Incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum, motiv pentru care opt adulți și un copil au fost evacuate de către pompierii militari. De asemenea, alte 9 persoane au ieșit singure din bloc.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD. ISU Suceava a informat că incendiul a fost lichidat și s-a ventilat casa scării pentru evacuarea fumului. La fața locului, un bărbat de 52 de ani a primit îngrijiri medicale, iar ulterior a fost transportat la UPU Suceava cu atac de panică.

În incendiu au ars bunuri casnice din interiorul bucătăriei și s-au degradat tencuiala și finisajele din restul apartamentului, precum și de pe casa scării de la parterul blocului.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de o priză suprasolicitată.