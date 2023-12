Începând cu 2019, în apropierea sărbătorilor, celebra melodie „All I Want for Christmas is You”, a faimoasei dive Mariah Carey (54 de ani), a ajuns în fruntea topurilor din Statele Unite ale Americii. Dar se pare că, anul acesta, melodia cântăreţei a fost detronată de un alt cântec de Crăciun, potrivit click.ro.

După cum relatează Billboard, este pentru prima dată, de la lansarea sa în 1958, când acest clasic ajunge în fruntea clasamentelor. Datorită acestei isprăvi, „Rockin’ Around the Christmas Tree” a stabilit o serie de recorduri, începând cu cel pentru cea mai lungă pauză dintre lansarea unei melodii şi clasarea acesteia pe primul loc, deținut până acum şi de „All I Want for Christmas Is You”.

