Primăria municipiului Suceava organizează ”Zilele Sucevei” în perioada 24-26 iunie și va aloca pentru acest eveniment 500.000 de lei fără TVA. Toate concertele vor avea loc pe esplanada Casei Culturii. Proiectul de hotărâre de consiliu local inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi va fi aprobată în ședința deliberativului de astăzi. Astfel, pe 24 iunie începând cu ora 16.00 este programat un concert de muzică populară iar de la ora 18.00 la Hotel ”Balada” va avea loc ”Seara valorilor sucevene” unde vor fi premiate 30 de personalități în cadrul unui eveniment organizat de Primăria Suceava în asociere cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Pe 25 iunie la Biserica ”Mirăuți” va fi oficiată o slujbă de pomenire a persoanelor decedate de covid-19 din municipiul Suceava în perioada martie 2020-iunie 2022. Începând cu ora 19.30 va avea loc un spectacol de muzică ușoară unde vor concerta Alexandra Cuza și Andra. Pe 26 iunie tot de la ora 19.30 vor concerta The Motans și Inna. Zilele Sucevei ediția 2022 se vor încheia cu un grandios foc de artificii începând de la ora 21.30.

