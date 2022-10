Cu atat de multe restaurante, gasirea locatiei perfecte pentru a gazdui o nunta magica ar trebui sa fie mai usoara ca niciodata. Daca iti doresti un loc unde sa gasesti totul sub acelasi acoperis si sa poti organiza nunta de la A la Z, beneficiind de un cadru de vis precum cel de la munte, un restaurant Brasov dintr-un complex hotelier ar putea fi cea mai buna alegere.

Hotelurile care au si restaurant cu sala de evenimente sunt alegerea perfecta pentru a gazdui o nunta. Aici vei gasi tot ce iti trebui si poti alege pachete complete de nunta la preturi avantajoase.

Iata care sunt beneficiile unei nunti organizate la un hotel:

Poti primi tot ce este necesar la un pret rezonabil

Inchirierea restaurantului, comandarea meniului sau cateringul, angajarea fotografilor, decorarea salii de evenimente, deplasarea pana la locatie – toate costa si sunt esentiale pentru o nunta. Daca vei alege un hotel pentru a-ti organiza nunta, poti obtine tot ce este necesar la un pret avantajos. Acestea au deseori pachete si oferte speciale pentru nunti care includ inchiriere restaurant, cazare, meniu, decorarea spatiului, organizator de nunti si multe altele.

Este alegerea perfecta pentru invitatii din afara orasului

Daca ai invitat la nunta mai multe persoane care nu sunt din oras, va trebui sa ai in vedere si cazarea lor, iar hotelul este, din nou, alegerea ideala. Rezervarea unui anumit numar de camere sau de apartamente in hotelul in care va avea loc evenimentul este o optiune care ii va multumi pe toti invitatii tai.

Astfel, toata lumea este impreuna si cat se poate de aproape de locatia unde va avea loc nunta si nimeni nu va intarzia. Mai mult, oaspetii tai se pot retrage cand doresc, se pot schimba in ceva mai confortabil si se pot reimprospata cand este nevoie.

In plus, daca toti invitati tai sunt la hotel, petrecerea nu trebuie sa se incheie dupa receptie. Iti poti invita a doua zi la un pranz copios sau la activitati distractive in incinta hotelului cum ar fi relaxare in piscina, in jacuzzi, la SPA, drumetii, calarie prin padure, ciclism montan si multe altele.

Totul va avea loc sub acelasi acoperis

Cand toti invitatii tai sunt sub acelasi acoperis, nu mai trebuie sa iti faci griji pentru logistica, transportul de la ceremonie la receptie, daca va fi sau nu prezenta toata lumea, etc. Practic, daca iti vei organiza nunta la un hotel cu restaurant si sala de ceremonii, jumatate din probleme dispar. In plus, hotelul iti poate pune la dispozitie si un organizator de nunti care sa se ocupe de tot.

Nu mai trebuie sa iti faci griji in legatura cu numarul de invitati

In general, hotelurile care gazduiesc nunti au mai multe spatii de dimensiuni diferite sau sali de evenimente pe care le pot compartimenta adecvat, in functie de numarul de invitati. Acest lucru inseamna ca nu mai trebui sa iti faci griji in legatura cu restaurantul si numarul de meniuri. In plus, daca alegi un hotel pentru nunta, tot aici se pot organiza si petrecerea burlacilor, petrecerea de cocktail dinainte de nunta sau un pranz copios dupa nunta.

Invitatii tai vor avea acces la facilitatile hotelului

Daca vei alege sa organizezi nunta la un hotel, oaspetii tai vor avea acces la toate facilitatile hotelului, de la SPA pentru tratament facial si masaj inainte de nunta, pana la piscina si jacuzzi. Mai mult, pentru ca au experienta in organizarea nuntilor, hotelurile dispun de personalul necesar pentru a se ocupa de tot ce este necesar. Astfel, vei fi degrevata de stresul organizarii, toata lumea se va simti minunat si, cu siguranta, vei avea o nunta memorabila!