Miercuri, 31 august a.c., pompierii militari suceveni au organizat un exerciţiu în domeniul situaţiilor de urgenţă cu tema «Intervenţia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al orașului Salcea, împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava şi celelalte instituţii cu funcţii de sprijin, pentru salvarea persoanelor și limitarea efectelor negative produse de un incendiu la o aeronavă, pe pista Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Punerea în aplicare a Planului Roșu de Intervenție.»

Scenariul exerciţiului a presupus intervenţia în cazul producerii unei situații de urgență pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Astfel, la ora 19:00, turnul de control TWR Suceava a fost anunțat despre faptul că o aeronavă, cu 25 de pasageri la bord și patru membri ai echipajului, a declarat stare de urgență și solicită aterizare pe aeroportul sucevean. Echipajul a anunțat că are la bord 300 de litri de combustibil și că nu se știe cu certitudine dacă trenul de aterizare este coborât. Totodată, acesta solicită asistența personalului specializat de intervenție pentru o aterizare în condiții de siguranță a personalului aflat la bordul aeronavei.

În momentul aterizării forțate, aeronava a intrat în coliziune cu un aparat de zbor de mici dimensiuni, aflat la sol, pe calea de rulare, fără să aibă autorizarea TWR Suceava. Din cauza impactului la aterizare, câțiva pasageri sunt surprinși sub scaune sau sub alte elemente de construcție ale aeronavei și necesită extragere de urgență. Concomitent cu aterizarea forțată și coliziunea cu aparatul de zbor de mici dimensiuni, izbucnește un incendiu în zona trenului de aterizare al aeronavei, care se manifestă cu degajări mari de fum și cu o temperatură ridicată.

În urma evenimentului, s-au înregistrat 29 de victime cu politraumatisme și hemoragii complexe, care necesită intervenții chirurgicale imediate. De asemenea, unul dintre răniți are nevoie urgentă de dializă.

Printre scopurile principale ale acestui exercițiu au fost perfecționarea deprinderilor participanților în organizarea, conducerea și executarea intervenției operative în situații de urgență cauzate de incendii și accidente tehnologice, desfășurarea activităților cu respectarea procedurilor de intervenție și antrenarea întregului personal, pe categorii de forțe, precum și verificarea modului de cooperare între Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina”, structurile cu funcții de sprijin* din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava și personalul cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență din cadrul Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.