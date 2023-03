O autocisternă incarcata cu 26 de tone de motorina s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe raza localitatii Roșiori, anunță ISU Suceava. Conducatorul auto nu necesita ingrijiri medicale.

La fata locului s-au deplasat pompierii militari cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere, o ambulanta SMURD si o autocisterna cu apa. In apropiere de locul producerii accidentului, autocisterna cu apa s-a rasturnat pe carosabil, fiind blocat un sens de mers. Conducatorul auto (singurul ocupant al autovehiculului) a fost evaluat de catre echipajul SMURD si refuza transportul la spital.

Împrejurările producerii celor două accidente vor fi stabilite de către organele competente.

În ceea ce priveste autocisterna incarcata cu motorina, aceasta are șase compartimente, iar pe la capacele a doua dintre acestea sunt usoare scurgeri de combustibil.

ISU Suceava a mai transmis că autospeciala pompierilor militari a fost repusă pe roți și va fi transportată la sediul subunității din Fălticeni. De asemenea, se asteaptă o noua autocisternă, pentru transvazarea motorinei din cea avariată.

Misiunea pompierilor de monitorizare și asigurare a măsurilor PSI la fata locului continuă.