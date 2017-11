O autoutilitară a luat foc, aseară, în apropierea unei hale de tîmplărie din Rădăuți. Incendiul a fost provocat de un scurtcircuit produs la un conductor electric defect. Autoutilitara a ars în proporție de 60%. De asemenea, s-au degradat două cauciucuri și barele de protecție din partea dreaptă de la remorca unui TIR. Pompierii de la Detașamentul din Rădăuți au lichidat incendiul cu ajutorul a două autospeciale. Intervenția a durat aproape jumătate de oră.

