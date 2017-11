Primarul PNL al Sucevei, Ion Lungu, este sigur că reprezentanții PMP în Consiliul Local vor vota în ședința de marți, 28 noiembrie, majorarea taxelor și impozitelor locale pe 2018. El a făcut declarația după ce prim-vicepreședintele Organizației Județene a PMP, Corneliu Popovici, a afirmat că aleșii partidului nu vor vota proiectul, pentru că sucevenii nu trebuie să sufere din cauza „inepțiilor Guvernului PSD-ALDE”.

Primarul Lungu susține că declarația lui Corneliu Popovici este una politică și nu reprezintă o acțiune fermă. El s-a declarat convins că cei de la PMP, cu care liberalii se află într-o alianță politică și colaborează în Consiliul Local, vor vota taxele și impozitele aferente anului viitor. Ion Lungu a amintit că un viceprimar, respectiv Marian Andronache, este de la PMP, și a menționat că reprezentanții acestui partid știu că în cazul nemajorării dărilor nu se vor putea finaliza investițiile în curs de execuție și nici nu vor putea demara altele.

Săptămîna trecută, primarul spunea că municipalitatea este forțată să majoreze taxele și impozitele, în medie, cu 19%, pentru a compensa o parte din pierderile pe care le va suferi după ce Guvernul PSD-ALDE a decis diminuarea impozitului pe venit de la 16 la 10%, începînd de anul viitor. Anterior, el a afirmat că municipalitatea va pierde anual între 5 și 7 milioane de euro, ca urmare a deciziei Cabinetului Tudose. În Suceava, din totalul de 23 de consilieri locali, 10 sînt de la PNL, 8 de la PSD, 3 de la ALDE, iar doi de la PMP. Pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale este nevoie de votul a jumătate plus unu dintre aleși.