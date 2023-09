Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a transmis consulilor onorifici a nouă țări din întreaga lume în Române să ajute la atragerea de investitori străini în județ. Gheorghe Flutur a participat, astăzi, la Suceava, la o întâlnire cu 12 consuli onorifici din România din țări precum Austria, Cehia, Islanda, Letonia, Malta, Ungaria, Coreea, Indonezia și Ecuador, în cadrul căreia au fost prezentate oportunitățile de afaceri din județul Suceava, dar și modul în care Consulatele Onorifice pot sprijini dezvoltarea unor relații comerciale cu parteneri suceveni.

„Vă spun sincer că nu mă așteptam să fie de așa o profunzime discuțiile. Au fost 12 consuli onorifici reprezentanți ai mai multor țări. Foarte interesantă a fost discuția pentru că am prezentat județul Suceava, oportunități de investiții. Au fost cuvinte de apreciere despre care eu nu vreau să vorbesc, dar toată lumea a văzut că județul Suceava s-a transformat în bine în ultimii ani de zile. În al doilea rând am vorbit despre oportunități de investiții, care au fost foarte apreciate și se poate discuta în continuare despre dezvoltarea de parteneriate în diverse direcții. Trebuie spus că cel mai mult am discutat despre valoarea adăugată a resurselor, de la forța de muncă până la resursele materiale din acest județ, care trebuie să fie procesate aici. Au fost multe întrebări legate de forța de muncă, de învățământul superior, cel dual, dacă există riscuri, dacă există zone disponibile pentru parcuri industriale, despre autostrăzi și perspectiva autostrăzii 7 și autostrăzii A8. Și tocmai ce am primit vestea că s-au deblocat și pe autostrada A8 procedurile pentru tronsonul din zona de munte de 160 de kilometri. Asta înseamnă că devin certitudine autostrăzile A7 și A8, care să lege județele din Nord Estul țării, inclusiv Suceava de București și de Vestul României”, a precizat Gheorghe Flutur. El a adăugat că județul Suceava este extrem de atractiv pentru investitori și în condițiile în care după încetarea războiului din Ucraina va urma reconstrucția acestei țări. „Eu am spus și cred că au înțeles foarte bine că noi pe vremurile astea când avem război la graniță trebuie să ne pregătim pentru vremuri mai bune. Adică investitori care să investească în România, care să se pregătească și când va fi de reconstruit Ucraina, România să joace un rol important pentru că în felul acesta au de câștigat și românii, prin forța de muncă, sper eu, bine plătită în aceste domenii”, a încheiat Gheorghe Flutur.