O fată de 12 ani și-a piedut viața după ce a fost spulberată de un autoturism BMW X5 pe o trecere de pietoni de pe DN 17, în comuna Ilișești. Accidentul a avut loc în această dimineață în jurul orei 9:55. La volanul mașinii se afla un bărbat de 56 de ani, Valerian Solovăstru, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, director în cadrul Direcției Silvice Suceava. Acesta conducea mașina dinspre Suceava spre Gura Humorului, iar în momentul producerii accidentului circula pe banda de lângă axul drumului, pe un sector cu două benzi de circulaţie pe sens.

În apropierea trecerii de pietoni din dreptul școlii generale din Ilişeşti, acesta a accidentat-o pe fata de 12 ani, care era angajată în traversarea străzii, pe marcaj pietonal. În urma accidentului fetița a suferit leziuni traumatice fiind preluat de un echipaj medical de urgenţă şi transportată la Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar ulterior, în aplicarea prevederilor art. 190 din Codul de procedură penală fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe porțiunea de drum unde a avut loc accidentul rutier traficul a fost restricţionat aproximativ o oră, circulaţia desfăşurându-se alternativ pe un singur sens. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă.