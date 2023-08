O femeie în vârstă de 71 de ani a fost accidentată grav pe trecerea de pietoni de la Policlinica din Suceava. Accidentul a avut loc în această dimineață pe bulevardul principal din Suceava. În urma accidentului femeia a fost transportată la Spitalul Județean fiind diagnosticată cu traumatism cranio cerebral cu fractura baza de craniu, contuzie toraco abdominală, contuzie membre inferioare. Bătrâna era stabila hemodinamic și conștientă.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating