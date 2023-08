O femeie din satul Liteni, comuna Moara, a scăpat cu viață după ce a căzut într-o fântână adâncă de 12 metri. La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare și cu ambulanța SMURD-TIM (Terapie Intensivă Mobilă).

Femeia, în vârstă de 53 de ani, a fost extrasă din fântână de către salvatori.

Din fericire femeia este conștientă. Echipajul SMURD-TIM îi acordă primul ajutor medical, iar după ce o vor stabiliza, va fi transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, pentru investigații suplimentare.