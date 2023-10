Un autoturism care bloca accesul la un punct de colectare a deșeurilor din municipiul Suceava a fost ridicată de primărie. Solicitarea a fost făcută chiar de viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, acesta precizând că proprietarul mașinii fusese avertizat anterior că trebuie să-și mute autoturismul din acea locație pentru a permite accesul mașinii pentru ridicarea deșeurilor. „Revin cu rugămintea către suceveni de a nu bloca accesul către amplasamentele de colectare a deșeurilor și de a menține curățenia. Cu toții ne dorim un oraș curat și acest lucru înseamnă inclusiv ridicarea deșeurilor de la punctele îngropate sau semi-îngropate. Din nefericire avem și astfel de cazuri când aceste puncte sunt blocate de mașini. În cazul de față am spus să mai dăm un exemplu pentru că avem amenzi între 400 și 1.000 de lei pentru persoane fizice și 1.000 – 2000 de lei pentru persoane juridice. Plus măsura complementară de ridicare a mașinii care înseamnă alți 200 de lei, plus 50 de lei pe zi dacă nu vine să o ridice. Repet, este o responsabilitate comună între administrație, pe de o parte și sucevean, pe de altă parte pentru a menține un oraș curat. Da, încasăm taxe și impozite, dar este foarte important ca cetățenii să permită administrației să își facă treaba. Trebuie să facem curățenie, să ridicăm deșeurile din aceste puncte de colectare, dar pe cealaltă parte curățenia făcută trebuie menținută și trebuie ca suceveanul să fie responsabil și să nu blocheze aceste puncte de colectare a deșeurilor”, a transmis Lucian Harșovschi.