Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a convocat, joi, pe constructorii și subcontractorii de la Axa rutieră Suceava – Iași pentru o analiză a stadiului lucrărilor. Gheorghe Flutur a arătat că la primul lot din această investiție s-a turnat asfalt pe porțiuni importante între Dolhasca – Liteni, la Udești și la Bosanci. De asemene, s-a finalizat podul de la Ipotești și urmează să se toarne primul strat de asfalt pe alte porțiuni de drum pe acest tronson. Pentru lotul al doilea, Gheorghe Flutur a precizat că a fost finalizat podul de la Frumoasa, s-a turnat fundația podului de la Liteni – Moara, mai sunt doar 600 metri liniari de drum de asfaltat la Zaharești, iar pe ruta Stroiesti – Costâna s-au asfaltat circa 7 km de drum și urmează încă 3 km de la intersecția Bălăceana spre Stroiești. Urmează asfaltări la Costâna, la Stroiești și la Liteni – Moara.

„Apreciez implicarea consistentă a constructorului, avem garanții că vor intensifica ritmul lucrărilor cât vremea le permite. Am cerut în mod expres realizarea marcajelor rutiere, punerea în siguranță a traficului și găsirea de soluții acolo unde intrarea în curțile oamenilor este mai complicat de realizat. Stadiul actual al lucrărilor pe ambele loturi depășește procentul de 70% stadiul fizic”, a arătat Flutur.