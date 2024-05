Bittnet Group (BNET), prima companie din sectorul IT listata pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, listeaza astazi, 23 mai, o noua emisiune de obligatiuni in valoare de 6,6 milioane de lei, sub simbolul bursier BNET28A. Este a noua emisiune de obligatiuni listata de Bittnet la bursa, din 2016 pana in prezent. Dintre acestea, patru emisiuni de obligatiuni – BNET26E, BNET27A, BNET28, BNET28A – care cumuleaza 31,6 milioane lei, pot fi tranzactionate de catre investitori, restul fiind rascumparate anticipat sau rambursate la maturitate.

„Bittnet este un exemplu de urmat de catre companiile listate la bursa din perspectiva modului in care au inteles si utilizeaza mecanismele pietei de capital pentru finantare si crestere. Bittnet s-a dezvoltat in ritm cu piata AeRO, acolo unde a debutat initial si, ulterior cu Piata Reglementata, cea care le-a oferit acces la o noua categorie de investitori si noi posibilitati de dezvoltare”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

„Am apelat la mecanismele pietei de capital pentru o noua runda de finantare, alaturi de resursele de creditare bancara, pentru a asigura fondurile necesare livrarii unor proiecte semnificative. In T1 2024, am inregistrat un inceput de an foarte activ, cu un backlog de contracte de aproximativ 260 milioane lei. Tinand cont si de pipeline-ul curent, consideram ca acesta este cel mai aglomerat prim semestru din acest punct de vedere. Facturarea si recunoasterea veniturilor din aceste proiecte vor avea loc, dupa finalizarea lor, cel mai probabil in a doua parte a acestui an”, a declarat Mihai Logofatu, CEO Bittnet.

Listarea obligatiunilor BNET28A a fost precedata de o oferta publica de vanzare, desfasurata in prima jumatate a lunii aprilie, inchisa la pretul de 96 lei/obligatiune. Bittnet a emis 66.249 de obligatiuni corporative, negarantate, denominate in lei, cu valoare nominala de 100 lei si o rata a dobanzii fixa, de 9% pe an, platibila trimestrial. Emisiunea de obligatiuni are maturitatea in aprilie 2028. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finantarea contractelor semnificative, aflate in diverse stadii de implementare. Listarea obligatiunilor a fost realizata cu sprijinul TradeVille.

„Ne bucuram ca emisiunea de obligatiuni BNET28A este de astazi listata la BVB. Succesul acestei emisiuni evidentiaza inca o data increderea investitorilor in sectorul IT si in capacitatea acestuia de a genera valoare in piata de capital. TradeVille va continua sa fie un partener de incredere pentru companiile care doresc sa-si atinga potentialul maxim pe piata de capital. La TradeVille avem un pipeline bogat in urmatoarea perioada, cu doua oferte de obligatiuni pe care vrem sa le lansam pana in vara, cu dobanda competitiva atat in euro, cat si in lei. Cei 30 de ani de experienta ne ajuta sa oferim atat emitentilor, cat si investitorilor romani de retail, acces la servicii de tranzactionare complete si competitive”, a declarat Miriam Andrei, CEO TradeVille.

Bittnet este una dintre cele mai dinamice entitati de tehnologie din Romania, fiind primul grup de companii IT romanesc listat pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Actiunile Bittnet sunt incluse in indicii BET-XT, BET-BK, BETPlus, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, precum si in indicii FTSE Russell Global Micro-Cap pentru Piete Emergente si MSCI pentru Piete de Frontiera. Bittnet functioneaza ca un integrator de servicii si solutii IT&C si este liderul in domeniul formarii profesionale in IT din Romania. Structura grupului este organizata in patru piloni principali de activitate: Educatie, Digital& Infrastructura, Securitate cibernetica si Aplicatii de business si software.