Bittnet Systems (simbol bursier BNET), prima companie din sectorul IT listată pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), listează vineri, 2 februarie 2024, o nouă emisiune de obligațiuni la bursă, în valoare de 10 milioane de lei.

Instrumentele nou emise de Bittnet se vor tranzacționa pe Piața Reglementată a BVB, sub simbolul BNET28. Alături de emisiunea de obligațiuni listată astăzi, Bittnet mai are listate încă două emisiuni de obligațiuni la BVB denominate în euro și monedă națională (simboluri: BNET26E și BNET27A). Cele trei emisiuni de obligațiuni au o valoare cumulată de aproximativ 25 milioane lei.

Emisiunea de obligațiuni a fost realizată în urma unei oferte publice de vânzare desfășurată în perioada 27 noiembrie – 12 decembrie 2023. Bittnet Systems a emis 100.000 de obligațiuni corporative, negarantate, denominate în lei, cu valoare nominală de 100 lei, maturitate de 4 ani și 6 luni și scadență pe 15 iunie 2028. Similar cu mecanismul ofertei precedente BNET27A și pentru oferta de obligațiuni BNET28, investitorii au putut subscrie în interval de preț, între 94 și 106 lei, similar cu mecanismul de price discovery de la ofertele de acțiuni, iar Emitentul a decis închiderea ofertei la prețul egal cu valoarea sa nominală.

Rata dobânzii este fixă, de 9,6% pe an, plătibilă trimestrial prin Depozitarul Central. Fondurile vor fi utilizate pentru asigurarea nevoilor generale de finanțare ale grupului.

“Având în vedere interesul semnificativ arătat de investitori pentru acestă ofertă prin subscrierea sa în proporție de 180%, avem în plan continuarea seriei noastre de obligațiuni prin același mecanism. În consecință, în funcție de obținerea aprobărilor necesare specifice ofertelor publice, ne propunem să lansăm o nouă emisiune de obligațiuni în primul trimestru al anului 2024 în condiții similare cu cea pe care o listăm astăzi”, a declarat Mihai Logofătu, CEO Bittnet.

“Bittnet Systems a fost prima companie din sectorul IT listată la Bursa de Valori București în anul 2015, iar în ultimii nouă ani a devenit emitentul care a accesat periodic instrumentele de finanțare pe care piața de capital din România le pune la dispoziție pentru dezvoltare, creșterea vizibilității și extindere. De la o capitalizare de 8 milioane de lei la debutul tranzacționării, Bittnet Systems are astăzi o evaluare din partea investitorilor de 174 milioane de lei, iar acțiunile sale sunt incluse în indicii FTSE Global Micro Cap ai furnizorului internațional de indici FTSE Russell”, a declarat Adrian Tănase, Director General al Bursei de Valori București.

Emisiunea de obligațiuni listată astăzi la Bursa de Valori a fost realizată prin intermediul BRK Financial Group.

“Realizăm alături de Bittnet a 3-a emisiune de obligațiuni, prin plasament privat sau prin ofertă publică, denominate în Euro sau RON și de o valoare nominală echivalentă în lei, de aproximativ 25 milioane lei. Totodată este a 3-a emisiune pe care, împreună cu Bittnet, o listăm pe piața secundară în ultimele 12 luni. Dacă ne uităm pe volumele de tranzacționare ale emisiunilor precedente deja listate, BNET26E și BNET27A, observăm o lichiditate semnificativă a celor două instrumente. Este un semn ca investitorii sunt interesați de asemenea instrumente financiare, chiar și după oferta inițială”, a declarat Monica Ivan, Director General al BRK Financial Group.

Bittnet Systems a realizat în anul 2020 transferul pe Piața Reglementată a BVB, fiind primul emitent din sectorul IT prezent pe segmentul principal al bursei. În prezent, acțiunile companiei Bittnet Systems sunt incluse în indicii FTSE Global Micro Cap ai furnizorului internațional de indici, FTSE Russell.

Emisiunea de obligațiuni care se va tranzacționa începând de astăzi, 2 februarie, la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier BNET28, este a opta de la listare și până în prezent pentru companie. Dintre acestea, trei se află la tranzacționare, celelalte fie fiind răscumpărate anticipat, fie rambursate la maturitate.

Despre Bittnet:

Bittnet group (simbol de tranzacționare acțiuni: BNET) este o cel mai dinamic grup de tehnologie din România, fiind primul grup de companii IT românesc listat pe piața principală a Bursei de Valori București (BVB), inclus in indicii BET-XT, BET-BK, BETPlus, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, dar și FTSE Russel Micro-Cap și MSCI Frontier IMI. Bittnet funcționează ca un integrator de servicii și soluții IT&C și este un lider în domeniul formării profesionale în IT din România. Structura grupului este organizată în patru piloni principali de activitate: Educație, Digital& Infrastructură, Securitate cibernetică și Aplicații de business și software.

Despre Bursa de Valori București:

BVB, instituție fundamentală a pieței de capital, este singurul operator de piețe de valori mobiliare din România. BVB, companie listată pe propria piață din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde și Depozitarul Central, instituția responsabilă pentru operațiunile de registru și decontare în România, iar în octombrie 2019 a luat ființă contrapartea centrală CCP.RO, instituție care va prelua funcția de compensare a tranzacțiilor cu valori mobiliare în România și care va contribui la relansarea pieței de produse derivate.

BVB administrează două piețe distincte, Piața Reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum acțiuni, obligațiuni, unități de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferință. La finalul anului 2023, pe ambele piețe ale BVB erau listate 371 de companii cu o capitalizare care a depășit 300 de miliarde de lei, cel mai mare nivel din istorie. Indicele principal al pieței, BET, a încheiat anul 2023 cu un avans de aproape 32% și indicele BET-TR cu un avans de aproape 40% față de începutul lui 2023. Lichiditatea medie zilnică în anul 2023, pentru toate instrumentele financiare, a fost de 154 milioane de lei, o creștere cu 60% față de anul precedent și o valoare record. O valoare record în anul 2023 a înregistrat și numărul investitorilor de retail care a ajuns la 168,000 la final de septembrie. Dinamica ultimilor ani demonstrează că BVB poate susține necesarul de capital pentru antreprenori și instituții ale statului. Eforturile BVB și ale stakeholderilor săi de modernizare și dezvoltare a pieței de capital din România au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piață Emergentă de către furnizorul global de indici FTSE Russell, în anul 2020. La finalul lunii octombrie 2023, 13 companii românești erau incluse în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Mai multe informații pe www.bvb.ro.