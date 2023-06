Firma botoșăneană Simion Tehnoconstruct ”recidivează” la Fălticeni cu o nouă investiție care beneficiază de finisaje de lux. După realizarea primei creșe verzi din România care a fost ridicată în timp record de trei luni și trei săptămâni Simion Tehnoconstruct a finalizat acum un bloc ANL pentru tineri care a fost recepționat în cursul zilei de marți. Așa cum a declarat primarul de Fălticeni, Cătălin Coman, este vorba de un bloc cu 20 de locuințe, 9 cu o cameră și 11 cu două camere, cu finisaje interioare și exterioare realizate din materiale durabile, pardoseli din parchet lamelar și gresie, zugrăveli cu var lavabil, băi și bucătării cu faianță pe pereți și cu obiectele sanitare necesare. Imobilul cu trei etaje și mansardă este prevăzut inclusiv cu lift și adăpost de protecție civilă cu o capacitate de 40 de persoane. Adăpostul este prevăzut cu ieșire de salvare prin tunel și cu instalație de filtroventilație. Tâmplăria interioară este din lemn iar cea exterioaă este de tip PVC, de tip tripan cu trei foi de sticlă. Constructorul nu a făcut rabat de la calitate nici la acoperiș învelitoarea fiind din tablă tip “Lindab”, protejată termic la partea inferioară cu saltele din vată minerală în grosime de 20cm. Primarul Coman a apreciat seriozitatea și grija constructorului pentru calitate menționând că municipalitatea fălticeneană va amenaja pentru chiriașii blocului ANL parcări și spații verzi pentru relaxare, cu alei, pe un teren achiziționat în imediata apropiere a imobilului. Apartamentele, a spus Coman, vor fi repartizate unor familii tinere în această vară. „Finanțarea construirii imobilului a fost făcută prin Agenția Națională de Locuințe, iar Primăria Fălticeni, în calitate de beneficiar al investiției, a pus la dispoziție terenul și a asigurat toate branșamentele la rețelele de utilități, care acum sunt funcționale 100%. Fiecare apartament este dotat cu centrala proprie și contor de gaz metan. Urmează ca Agenția Națională de Locuințe să ne transfere nouă administrarea imobilului, ceea ce s-ar putea întâmpla cam într-o lună, urmând ca noi să repartizăm locuințele familiilor tinere”, a punctat Cătălin Coman.

