Grădinița cu program prelungit pe care primăria municipiului Suceava intenționa să o construiască cu bani europeni în cartierul Obcini, în curtea școlii generale nr.9 ”Ion Creangă” s-ar putea să nu se mai realizeze. Consiliul Local Suceava întrunit joi în ședință ordinară nu și-a dat acordul de principiu pentru construirea grădiniței respingând proiectul inițiat de primarul Ion Lungu. S-au înregistrat 11 voturi pentru, 8 împotrivă și 3 abțineri. Pentru a trece, proiectul avea nevoie de 16 voturi favorabile, adică două-treimi. Împotrivă au votat consilierii PSD fiind susținuți din ”tribune” de liderul lor, Dan Ioan Cușnir, de președinta organizației județene a USR, Teodora Munteanu, și de câțiva profesori de la școala generală nr. 9 extrem de vocali și vehemenți care s-au folosit în mod descalificant pentru profesia lor nobilă de câțiva copii pentru a pune tălpi construirii grădiniței cu program prelungit. De remarcat că asemenea unei galerii de fotbal grupul de profesori și elevi au aplaudat frenetic la intervențile consilierilor PSD și au ridicat cartonașe roșii la luările de cuvânt ale aleșilor liberali inclusiv ale primarului Lungu.

Lungu: ”Mi-am făcut iluzii că PSD va vota ceva important pentru oraș. Ei vor de fapt să sacrifice orașul pentru a-l termina pe Ion Lungu”

Argumentele exprimate de Ion Lungu în favoarea necesității construirii grădiniței cu program prelungit un au contat. El a arătat că grădinița nu va ocupa decât 17% din parcul școlii și că este ultimul tren pe care muncipalitatea îl poate prinde pentru realizarea investiției cu bani europeni. Argumente ”pro” au adus și consilierii PNL Angela Zarojanu și Cristian Irimie dar și viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Cu ce deranjează faptul că în acea grădiniță vor fi viitorii elevi ai școlii? Va fi incubatorul de viitor al școlii”, a spus Irimie. Zarojanu a arătat că a discutat cu foarte mulți cetățeni din cartier care își doresc o grădiniță cu program prelungit întrucât în prezent își duc copii la grădinițe aflate la distanțe foarte mari de casă. Profesorii de la școala 9 dar și consilierii PSD au cerut găsirea unui alt amplasament arătînd că potrivit unor norme ale Ministerului Sănătății cei 1.300 de elevi ai școlii nu vor mai putea beneficia de spațiu suficient. Ei au amenințat chiar cu judecata în cazul în care proiectul ar fi votat. Primarul Ion Lungu s-a arătat contrariat de ”schimbarea la față” a consilierilor social democrați declarând că inițial aceștia au fost de acord că voteze pentru amplasamentul de la școala 9. El i-a asigurat pe cei prezenți că ”nu e nici o șmecherie la mijloc, nu e nimic ascuns”. ”Mi-am făcut iluzii că PSD va vota ceva important pentru oraș. Ei vor de fapt să sacrifice orașul pentru a-l termina pe Ion Lungu”, a fost concluzia primarului Sucevei.