Un puternic incendiu a izbucnit astă noapte la o pensiune turistica din Vatra Dornei. Potrivit ISU Suceava, flacarile se manifesta la nivelul acoperisului, cu pericol de propagare la intreaga cladire.

Din primele informatii, in pensiune nu erau cazati turisti. La fata locului s-au deplasat pompierii militari, cu patru autoapeciale de stingere si o ambulanta SMURD.

Nu au fost raportate victime. Datorita interventiei prompte, flacarile au fost localizate la nivelul acoperisului pensiunii.

Update :

Au ars acoperisul constructiei, pe o suprafata de aproximativ 120 mp, si peretii din lemn, placați cu gips carton, pe o suprafata de aproximativ 200 mp.

S-au degradat obiecte de mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile, precum si instalatiile electrica si sanitara din trei camere. Sau mai degradat o parte din plafoane si din peretii de la parter.

Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost efectul termic, generat de cosul de fum amplasat necorespunzator fata de materialele combustibile.

Incendiul a fost lichidat la ora 3:25, iar pompierii au salvat restul constructiei si anexele din apropiere, cu bunurile aferente.