„Lasă-mă să cresc, să-mi fac loc, în lumea asta plină de foc!”

Așa începe noul single lansat de trupa Iedera, cea care în urmă cu 18 ani se numără printre primele trupe care dădeau tonul în muzica alternativă de la noi cu piese ca „Am tricou cu superman” și „Mai tare ca maneaua”.

I-am regăsit în 2018 pe cei 3 membri principali, Costel Andrei (voce), Gelu Bodrug (voce) și Ionuț Dragomir (clape), într-o colaborare frumoasă cu Trupa Zero, în cadrul festivalului „Old Blacks, Rock & More” de la Arenele Romane, pe 25 mai 2018, când publicul s-a bucurat de reîntâlnirea cu o trupă care revenise pe scenă după atât de mult timp. Deși cei mai tineri nu-i știau deloc, în timp ce alții și-i aminteau cu nostalgie, cert este că mulțimea a explodat și s-a animat, mai bine de o oră, pe muzică lor.

Cântată publicului în premieră la prima ediție a Festivalului „Old Blacks, Rock & More”, la care au participat și trupe precum Vița de Vie, Subcarpați, Cristi Minculescu & Bună seara prieteni, Trooper și alții, piesa „Lasă-mă să cresc” a strarnit reacții neașteptat de bune în rândul publicului.

„Deși refrenul zice „Dă-i cu hate, dă-i cu hate”, noi sperăm să-i dați cu „Love”. Piesa, făcută în colaborare cu băieții de la Trupa Zero, care ne sunt buni prieteni, are un mesaj pozitiv și reflectă vremurile în care trăim” povestește Costel Andrei, unul dintre fondatorii trupei Iedera.

Datorită reacțiilor pozitive de la festival, băieții au decis să îi facă și un videoclip, regizat și montat chiar de Alex Piscunov de la Trupa Zero.”Cred că imaginile de la Old Blacks redau cel mai bine energia piesei, nici nu am vrut să avem vreo regie deosbita, ci pur și simplu am vrut să arătăm fix atmosfera de la festival, unde reacția publicului a fost foarte tare” povestește Alex.

Așadar, în ciuda aparențelor, piesa „Lasă-mă să cresc” are un mesaj pozitiv, este despre lupta împotriva a tot ceea ce ne abate de la drumul pe care ni-l croim prin viață cu propriile forțe, iar colaborarea cu copiii de la Ansamblul „Doruletul” din Chitila, ale căror voci se aud pe piesă, scoate și mai mult în evidență mesajul cu privire la viitorul tinerilor care trebuie să își clădească singuri viitorul, cu perseverență și maturitate.

LINK CLIP: https://www.youtube.com/watch?v=a3cFyDm9IsE