În vâltoarea activității cotidiene, am realizat că avem puterea de a schimba lucrurile în bine. Ca o redacție responsabilă din inima Sucevei, ne-am angajat să fim o voce activă în protejarea mediului înconjurător. Astfel, am decis să punem în practică măsuri concrete pentru a minimiza impactul poluării cu plastic în viața noastră de zi cu zi. În această poveste, vă invităm să descoperiți modul în care membrii redacției noastre s-au transformat în agenți ai schimbării, aducând beneficii mediului în care trăim.

Într-o dimineață de primăvară, învăluiți într-o atmosferă vibrantă și plină de idei, ne-am adunat în jurul mesei pentru a discuta despre modul în care am putea face o diferență semnificativă în lupta împotriva poluării cu plastic. Ideea de a renunța la pungile de plastic s-a conturat rapid și a devenit motorul schimbării. Am realizat că, pentru a avea un impact cu adevărat vizibil, trebuia să ne cuantificăm eforturile.

Fiind inspirați de demersurile de sustenabilitate pentru reducerea cantităților de plastic pe care Lidl le implementează, noi la Suceava News, am luat hotărârea să reducem utilizarea plasticul în redacție, dar și în propriile gospodării. Cei de la Lidl, prin procesele implementate împreună cu partenerii de la CHEP România de a utiliza în comun paleți reutilizabili, au contribuit la salvarea de la tăiere a 793 de copaci, în anul financiar 2021 Gradul de poluare a fost redus cu 1.051.947 kg eCO, iar cantitatea de deșeuri a fost redusã cu 85.584 kg. Mai mult, copacii salvați de la tăiere continuă să producă oxigen pentru 3172 de oameni, zilnic. Sursă documentare: 1 copac mare produce oxigen necesar zilnic pentru 4 oameni. Link

Așa că am decis să monitorizăm cantitatea de pungi de plastic pe care le-am fi cumpărat în mod obișnuit într-o lună. Apoi, am înlocuit acele pungi cu pungi de pânză reutilizabile. Rezultatele ne-au uimit! În doar 30 de zile, am reușit să reducem cantitatea de plastic utilizată cu 30 de pungi, ceea ce înseamnă că am diminuat cu peste 25% cantitatea de plastic care ar fi putut polua mediul înconjurător. O mână întreagă de procente care ne-au demonstrat că fiecare gest mic poate face o diferență mare. Ne-a fost de foarte mare ajutor faptul că ne facem cumpărăturile la Lidl. Asta pentru că știm că și-au propus să reducă consumul de plastic cu cel puțin 20% până în 2025 și să asigure într-o proporție cât mai mare ambalaje 100% reciclabile pentru produsele marcă proprie. Asta ne-a ușurat acțiunea pentru că am avut posibilitatea să utilizăm pungi de plastic compostabil în Piața Lidl, iar la Brutăria Lidl am utilizat pungi de hârtie cu fereastră din material compostabil, pentru că acestea sunt reciclabile. Astfel, din calculele noastre, am reușit să contribuim la salvarea a 2 copaci de la tăiere. În plus, prin comportamentul nostru, am redus contaminarea apelor cu plastic.

Mările și oceanele au fost mereu un martor al vieții și echilibrului fragil al naturii. Dar, în ultimul timp, au devenit și martorii unei tragedii – poluarea cu plastic. Am realizat că, prin acțiunile noastre, putem schimba soarta acestui habitat minunat.

Am învățat că fiecare pungă de plastic pe care o aruncăm cu neglijență poate deveni hrana dăunătoarea peștilor, a mamiferelor marine sau a păsărilor care se hrănesc din mările și oceanele planetei. Imaginați-vă scena tristă de pe plajele lumii, unde corpurile animalelor decedate sunt găsite cu zeci de pungi de plastic în stomac. Asta ne-a motivat și mai mult înspre acțiuni concrete de a diminua utilizarea plasticului în viețile noastre.

Astfel, am luat decizia fermă de a renunța la paiele de plastic și tacâmurile din plastic în redacție (Lidl le-a scos de la comercializare în mod voluntar încă din 2019). În fiecare zi, aducem cu noi propriile tacâmuri și ne bucurăm de momentele de gustare fără a polua mediul înconjurător. Simțim că suntem parte dintr-o schimbare mai mare, că împreună putem aduce oceanului nostru o rază de speranță.

În mica noastră redacției am pornit într-o călătorie de schimbare și responsabilitate. Inspirându-ne din progresele făcute, am reușit să punem în aplicare măsuri concrete pentru a reduce impactul poluării cu plastic. De la renunțarea la pungile de plastic în favoarea pungilor de pânză reutilizabile, până la abandonarea paielelor și tacâmurilor din plastic, fiecare membru al redacției noastre a contribuit la un efort colectiv pentru protejarea mediului înconjurător.

Ne-am dat seama că acțiunile noastre au un impact cuantificabil și că fiecare pas mic contează. Deja am reușit să reducem cu succes cantitatea de plastic care ar fi putut ajunge în mediul înconjurător, contribuind astfel la protejarea faunei marine și a ecosistemelor fragile.

Pe măsură ce ne continuăm călătoria către un viitor sustenabil, ne propunem să fim un exemplu pentru comunitatea noastră și să inspirăm și alți oameni să ia măsuri pentru protejarea mediului. Împreună, putem face o schimbare reală și durabilă, pentru ca următoarele generații să se bucure de frumusețea naturii noastre nealterate.