Sâmbătă în jurul orei 21:50, o tânără de 18 ani, din Râșca, în timp ce conducea autoturismul pe DN 2, dinspre Suceava înspre Fălticeni, la intrare în Cumpărătura a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă pe un teren arabil. După producerea evenimentului rutier, atât conducătoarea auto cât și pasagerii au plecat de la fața locului, neacuzând leziuni. În jurul orei 23.30 o pasageră din autoturism în vârstă de 18 ani s-a prezentat la Spitalul Fălticeni, acuzând dureri, fiind rănită ușor. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00. Acesteia i s-au prelevat și mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii şi „vătămare corporală din culpă”, faptă prev. şi ped. de art. 196 al. 2 și 3 din C. pen. şi „părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției”, faptă prev. şi ped. de art. 338 din C. pen.

