La data de 26.05.2022, orele 15.11, Politia mun. Radauți a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre Arcu Georgeta cu privire la faptul ca o femeie a fost lovita de o motocicleta, iar conducatorul motocicletei a parasit locul accidentului.

Echipajul de politie rutiera din cadrul Compartimentului Rutier Radauti s-a deplasat la fata locului si a stabilit ca la data de 26.05.2022, în jurul orelor 15:11, o tanara de 17 ani, din comuna Voitinel a patruns pe D.C Neclasificat, de pe o ulita din partea dreapta, deplasandu-se pe mijiocul partii carosabile din beton. La un moment dat, a fost acrosata din partea din spate de un moped care era condus de un barbat de 28 de ani din aceeasi localitate. Tanara de 17 ani a cazut pe partea carosabila, suferind leziuni fizice iar conducatorul mopedului si-a continuat deplasarea, parasind locul accidentului. Victima a fost transportata cu ambulanța la Spitalul Radauti și a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Dupa cercetarea locului accidentului, a fost identificat autorul accidentului iar în urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca mopedul nu figureaza înmatriculat sau înregistrat iar barbatul de 28 de ani nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere. Conducatorul mopedului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care i-au fost recoltate probe biologice de sange în vederea stabilirii alcoolemiei. În continuarea cercetarilor efectuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului, conducere fara permis si conducere a unui vehicul neînmatriculat, prin ordonanta din data de 26.05.2022 s-a dispus retinerea suspectului de 28 de ani din com. Voitinel pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

La data de 25.06.2022, ora 22.00 Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe strada Argestru a avut loc o tamponare între doua autoturisme, iar unul dintre conducatorii auto este baut. Echipajul de politie deplasat la fata locului a constatat ca la data de 26.05.2022, în jurul orei 22:15, un barbat a condus autoturismul pe strada Argestru din municipiul Vatra Dornei si aintrat în coliziune cu un alt vehicul. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest si a rezultat o valoare de 0,99 mg./l. alcool pur în aerul expirat, fiind condus la Spitalul municipal Vatra Dornei pentru recoltarea de probe biologice de sange.

Procedandu-se la examinarea autoturismului nu s-a reușit identificarea seriei de șasiu, aceasta fiind eliminata. Autoturismul a fost indisponibilizat si urmeaza a fi examinant în vederea identificarii seriei de sasiu ori a altor elemente de identificare.În urma verificarii soferului în bazele de date, a reiesit faptul ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauza s-a întocmit dosar de cercetare penala potrivit art. 335 alin.1, art. 336, alin 1, art. 334 alin. 1 si art. 334 alin. 2 din Codul Penal, iar cercetarile sunt efectuate de catre lucratorii Compartimentului Rutier Vatra Dornei. Dupa administrarea probatoriului, s-a dispune retinerea soferului pentru o durata de pana la 24 de ore, urmand sa fie prezentat Parchetului cu propunere de luare a unei alte masuri preventive.

La 25.05.2022 s-au continuat cercetarile privind infractiunile rutiere savarsite de catre un tanar 24 ani, din com. Berchișești, la 22.05.2022, data la care a distrus gardul împrejmuit al unei locuințe din com. Berchișești, prin lovirea acestuia cu un autovehicul de tip ATV.

În baza încheierii emisa de Judecatoria Gura Humorului a fost pus în aplicare mandatul de perchezitie domiciliara asupra imobilului și anexelor aferente proprietatii tanarului de 24 de ani, ocazie cu care a fost ridicat autovehiculul de tip ATV, care a fost folosit în comiterea infractiunilor.

Fata de suspectul de 24 de ani s-a luat masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

Cercetarile sunt continuate pentru savarșirea infractiunilor de „violare de domiciliu”, „distrugerea” și „lovirea sau alte violence”.

La 25.05.2022 s-au continuat cercetarile privind accidentul cu victima din 14.05.2022 de pe raza com. Straja. Astfel, s-a dispus prin ordonanta efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectul de 31 ani, din comuna Straja, sub aspectul savarsirii infractiunii de „conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante”.

Politistii au dispus fata de barbatul de 31 de ani luarea masurii preventive a retinerii pentru o perioada de 24 ore. La nivelul acestei subunitati s-a constituit o escorta

pentru depunerea suspectului în arestul IPJ Suceava.

La 25.05.2022 s-au continuat cercetarile privind infractiunea rutiera comisa de un barbat de 25 ani, care la data de 21.05.2022 a condus pe drumurile publice autoturismul

avand dreptul de a conduce suspendat si fiind sub influenta bauturilor alcoolice. La 24.05.2022 s-a primit rezultatul alcoolemiei, la data comiterii faptei cel în cauza avand o concentrate de 1,15 %o mg/l alcool pur Tn sange prima proba si 1,05 %o alcool pur în sange a doua proba.

La 25.05.2022 s-a dispus punerea în miscarea a actiunii penale fata de acesta pentru savarsirea celor doua infractiuni la regimul rutier, ulterior i-a fost adusa la

cunostinta calitatea de inculpat, fiind audiat în cauza în calitate de inculpat. În prezenta unui aparator ales. Fata de barbatul de 25 de ani s-a dispus retinerea pentru 24 de ore si introducerea în arestul IPJ Suceava.

Tot la data de 25.05.2022 s-au continuat cercetarile privind dosarul penal la regimul rutier instrumentat de catre politistii Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti.

În urma cercetarilor efectuate, conducatorul auto care nu a oprit anterior la semnalele politostilor a fost identificat în persoana unui tanar de 19 ani, din comuna Serbauti, care nu detine permis de conducere. Fata de persoana în cauza, la data de 25.05.2022, ora 14.30, s-a luat masura retinerii pentru 24 de ore sub aspectul comiterii

infractiunii de „conducerea unui vehicul fara permis de conducere”.

Tanarul de 19 ani a fost introdus în CRAP al IPJ Suceava.

La 25.05.2022 s-au continuat cercetarile cu privire la savarsirea infractiunii de „conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante” comisa de un

barbat de 47 ani, din com. Moara la data de 21.05.2022.

Prin ordonanta din data de 25.05.2022 a organelor de cercetare a politiei judiciare s-a dispus efectuarea în continuare a urmaririi penale fata de suspectul de 47 ani sub

aspectul comiterii infractiunii de „conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a alter substante”.

Prin ordonanta din data de 25.05.2022 s-a dispus retinerea suspectului pentru perioada de 24 ore respectiv din 25.05.2022, ora 18.27, fiind introdus în Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Suceava.