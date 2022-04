Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin “SNUAU 112” că pe strada Academician Vasile Grecu din localitate a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducătorii auto implicați pare a fi sub influența băuturilor alcoolice . Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că, în timp ce conducea autoutilitara pe strada Academician Vasile Grecu din municipiul Suceava, o localnică de 49 de ani a intrat în coliziune față-spate cu autoturismul condus regulamentar în fața sa de o altă femeie. Conducătoarele auto au fost testate de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul femeii de 49 de ani și negativ în cazul celeilalte femei, după care, la spital, conducătoarei auto de 49 de ani i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.