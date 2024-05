Codul de guvernanta corporativa al pietei din Romania urmeaza sa fie revizuit

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) vor colabora pentru revizuire

Codul revizuit urmeaza sa fie publicat pana la sfarsitul anului 2024 Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) vor colabora pentru a revizui codul de guvernanta corporativa al pietei romanesti, aliniindu-l la modificarile recente de reglementare si la standardele internationale actuale. Aceasta initiativa comuna este conceputa pentru a ajuta companiile listate la bursa sa isi imbunatateasca guvernanta si calitatea raportarii, prin alinierea la schimbarile de reglementare ale UE care afecteaza structurile de guvernanta, la cele mai recente Principii G20/OCDE de Guvernanta Corporativa si la cele mai bune practici in domeniu. Asteptarile cu privire la Codul actualizat vizeaza ca acesta sa ofere orientari cu privire la problemele emergente in materie de guvernanta si sa reflecte prioritatile in evolutie ale tuturor partilor interesate si imbunatatirea rezilientei lor corporative intr-o lume in schimbare rapida.

Versiunea revizuita a Codului este asteptata sa fie lansata pana la sfarsitul anului 2024, astfel incat primul an de raportare conform cu noul Cod este 2026 pentru exercitiul financiar al anului 2025. Procesul de revizuire a Codului va tine cont de contributiile si informatiile tuturor participantilor la piata.

„Guvernanta corporativa este esentiala pentru investitori, care se bazeaza pe cadre de guvernanta robuste pentru a evalua integritatea si performanta companiilor, pentru a lua decizii de investitii in cunostinta de cauza si pentru a aloca capitalul in mod eficient. Prin promovarea raportarii, supravegherii si drepturilor actionarilor, guvernanta eficienta sporeste increderea investitorilor, reduce costul capitalului si reduce conflictele de agentie.”, a declarat Victoria Zinchuk, Director BERD pentru Romania.

“Aceste actualizari nu se refera doar la conformitate, ci si la aplicarea unor reguli ancorate in realitate, la alinierea practicilor de guvernanta la cadrele de reglementare in continua evolutie, la standardele industriei si la asteptarile societatii. Prin aplicarea principiilor bunei guvernante, companiile isi pot spori transparenta, responsabilitatea si gestionarea riscurilor, stimuland increderea investitorilor si promovand sustenabilitatea pe termen lung.”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al BVB.

Adrian Tanase, Directorul General al BVB a adaugat: “Guvernanta puternica semnaleaza angajamentul managementului fata de crearea de valoare pe termen lung, inclusiv sustenabilitatea, alinierea intereselor actionarilor cu obiectivele corporative si promovarea randamentelor durabile pentru actionari. Acest lucru subliniaza rolul esential al Codului in peisajul investitional, facandu-l un instrument cheie pentru investitori.”

BERD are o relatie stransa si de lunga durata cu BVB, inclusiv activitati comune privind orientarile de raportare de mediu, sociale si de guvernanta pe care BVB le-a publicat in 2022, cu asistenta tehnica din partea BERD, precum si dezvoltarea actualului Cod de Guvernanta Corporativa adoptat in 2015.

BERD si BVB sunt sustinute in proiect de reprezentanti ai unor institutii de renume din peisajul guvernantei internationale si din sectorul privat si public romanesc: Secretariatul General al Guvernului Romaniei, Agentia pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii, promotorul conceptului de relatia cu investitorii in Romania, si Envisia Boards of Elite, scoala de afaceri pentru membrii consiliilor de administratie si directorii executivi, ce promoveaza in mod activ practici responsabile de guvernanta corporativa.

Despre BERD in Romania: In 2023, BERD a investit 658 de milioane de euro in Romania. De la inceputul cooperarii in 1993, Banca a angajat aproape 11 miliarde de euro pentru 525 de proiecte din tara, dintre care 81% in sectorul privat.

Despre Bursa de Valori Bucuresti: BVB, institutie fundamentala a pietei de capital, este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. BVB, companie listata pe propria piata din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde si Depozitarul Central, institutia responsabila pentru operatiunile de registru si decontare in Romania, iar in octombrie 2019 a luat fiinta contrapartea centrala CCP.RO, institutie care va prelua functia de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare in Romania si care va contribui la relansarea pietei de produse derivate.

BVB administreaza doua piete distincte, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. La finalul anului 2023, pe ambele piete ale BVB erau listate 371 de companii cu o capitalizare de peste 300 mld lei, cel mai mare nivel din istorie pana la acel moment. Indicele principal al pietei, BET, a inchis anul 2023 cu un avans de aproape 32% si indicele BET-TR cu un avans de aproape 40% fata de inceputul anului. Dinamica ultimilor ani demonstreaza ca BVB poate sustine necesarul de capital pentru antreprenori si institutii ale statului. Eforturile BVB si ale stakeholderilor sai de modernizare si dezvoltare a pietei de capital din Romania au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell, in anul 2020. La finalul primului trimestru al anului 2024, 15 companii romanesti erau incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. Mai multe informatii pe www.bvb.ro.