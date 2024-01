În data de 26 ianuarie, la Unitatea de Primire a Urgențelor Suceava a fost adusă de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean o pacientă în vârstă de 20 de ani care încercase să se sinucidă, tânăra având o plagă înjunghiată autolitică la nivelul hemitoracelui drept. Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Clinic Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, pacienta deși conștientă, era instabilă hemodinamic și în soc hemoragic. În urma investigațiilor efectuate în UPU s-au constatat leziuni la nivelul plămânului și pericardului care au condus la hemopneumotorax și hemopneumopericard. „După stabilizarea temporară începută de echipajul SAJ și continuată în UPU, pacienta a fost dusa direct în sala de operație de la chirurgie unde s-a reușit identificarea și oprirea rapidă a sursei sângerării, respectiv artera toracică internă și apoi rezolvarea celorlalte leziuni”, a spus dr. Dan Teodorovici. Intervenția a durat aproximativ două ore iar evoluția pacientei este favorabilă. Echipa operatorie a fost formată din medicii chirurgi dr. Gavril Daniel, dr. Voroniuc Bianca, medic ATI dr. Barbunc Dănuț, asistente de la blocul operator Andreica Mirela și Sauciuc Mihaela. „Fiind o urgență chirugicală cu iminență de deces, pacienta a fost admisă direct în sala de operație intervenindu-se prompt și identificându-se leziunile amenințătoare de viață. O întârziere a intervenției ar fi determinat decesul pacientei”, a declarat dr. Daniel Gavril. La rândul său, dr. Dan Teodorovici a adăugat că „încă o data colaborarea exemplară între medici de diverse specialități, radiolog, urgentist, chirurgi, anestezist, a făcut posibila salvarea unei vieți”.

