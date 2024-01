Județul Suceava va fi prezent în acest an la cinci Târguri de Turism din țară și străinătate. Este vorba de Târgul Internațional de Turism ”BIT” ce va avea loc în perioada 4-6 februarie la Milano-Italia, Târgul Internațional de Turism ”Tourism&Travel Expo” ce va avea loc în perioada 15-18 februarie la Chișinău, Republica Moldova, Târgul de Turism al României ce va avea loc în perioada 15-18 februarie la Romexpo-București, Târgul Internațional de Turism ”Ferien Messe” din 14-17 martie de la Viena-Austria și Târgul Internațional de Turism ”Tour&Travel Warsaw” ce va avea loc în perioada 21-23 noiembrie în Varșovia-Polonia. Participarea județului Suceava la aceste târguri va fi aprobată în ședința deliberativului județean din data de 31 ianuarie. Pentru deplasarea delegațiilor sucevene vor fi alocați 123.472 de lei din bugetul județului. Președintele Consiliului Județean, Gherghe Flutur, inițiatorul acestui proiect de hotărâre a vorbit despre importanța participării la aceste târguri de turism.

”Prin participarea la aceste târguri județul Suceava urmărește să-și consolideze poziția pe aceste piețe turistice, în vederea atragerii unui număr mai mare de turiști din Italia, Austria, Republica Moldova și Polonia. Toate aceste țări se situează pe primele șase poziții în clasamentul țărilor din care județul Suceava înregistrează turiști. Subliniem faptul că un factor important în atragerea unui număr mai mare de turiști din Italia îl constituie numeroasele zboruri directe operate de pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” către Italia (Milano, Roma). Republica Moldova este una dintre țările cu care România o moștenire istorico-culturală importantă iar în ultimii 12 ani circulația turistică din Republica Moldova către județul Suceava a cunoscut o creștere constantă. În acest fel, deși este o țară mică, Republica Moldova se regăsește pe locul 5 în clasamentul țărilor care trimit turiști spre destinația turistică Bucovina. Prin participarea la Târgul Internațional de Turism ”Tour&Travel Warsaw” ne propunem consolidarea prezenței noastre pe piața turistică din Polonia, precum și atragerea unui număr mai mare de turiști din această țară, motivați și de faptul că una dintre cele mai importante comunități din Bucovina este cea a polonezilor. Participarea la Târgul Internațional de Turism ”Ferien Messe” este o participare de tradiție pentru Consiliul Județean Suceava, prima participare a Bucovinei la această manifestare fiind în anul 2010. Piața austriacă este una importantă pentru destinația turistică Bucovina, datorită legăturilor culturale și economice stabilite de-a lungul timpului. Participarea la Târgul de Turism al României are ca obiectiv atât menținerea poziției județului Suceava în topul primelor 8 județe receptoare de turiști români la nivel național cât și creșterea interesului acestora pentru destinația turistică Bucovina. Promovarea potențialului turistic al județului la evenimentele de profil, desfășurate în țară și străinătate și organizarea diverselor evenimente cu caracter turistic pe plan local, regional și național au contribuit în mare măsură la creșterea numărului de turiști români și străini în zonă”, a declarat Gheorghe Flutur.