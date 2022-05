O tânără suceveancă ce a trăit în desfrâu vrea să afle de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dacă se poate căsători cu un student la teologie. „Sunt o tânără ce am păcătuit mult până nu de mult timp, am trăit în desfrâu, dar m-am schimbat și mai mult și nu m–aș mai întoarce la viața de atunci. Acum însă am întâlnit un tânăr ce studiază teologia, vrea sa devină preot. Eu m–am îndrăgostit de el, iar el, de mine. Va fi permisă căsătoria?”, i-a scris tânăra înaltului prelat.

”Da, cu condiția ca acel teolog să nu dorească hirotonia în diacon sau preot. Pace și bucurie!”, a fost răspunsul concis al ierarhului.