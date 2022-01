O tânără suceveancă de 22 de ani îi cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să-i spună dacă cititul cărților de ficțiune este folositor unui creștin. ”Întâi, vă rog să mă scuzați dacă întrebarea mea poate părea puerilă, însă vă scriu în legătură cu un subiect la care m-am gândit mult în ultima vreme. Sunt o tânără în vârstă de 22 de ani și încă de mică mi-a plăcut foarte mult să citesc. Citesc și Biblia sau alte cărți cu învățături duhovnicești, însă majoritatea lecturilor mele sunt din categoria ficțiunii. Îmi puteți spune dacă cititul unor astfel de cărți este folositor unui creștin, atât timp cât acestea nu sunt cărți care glorifică diferite păcate?”, i-a scris fata înaltului prelat.

IPS Calinic: ”Și după cum atunci când culegem flori de trandafir dăm la o parte spinii, tot așa, în astfel de scrieri, să culegem tot ceea ce ne este folositor și să ne ferim de ce este vătămător”

” O lectură nu poate fi dăunătoare sufletului atât timp cât ea nu îi este îndemn spre păcat sau nu îi influențează raportarea corectă la sine, la lume, la Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai erudiți părinți ai Bisericii și un cunoscător desăvârșit al scrierilor filosofilor, îi învață de altfel pe tineri cum să folosească înțelepciunea profană a diferiților scriitori, poeți, filosofi, oratori: „După exemplul albinelor […], dacă suntem înțelepți, să luăm din cărți cât ni se potrivește nouă și cât se înrudește cu adevărul, iar restul să-l depășim. Și după cum atunci când culegem flori de trandafir dăm la o parte spinii, tot așa, în astfel de scrieri, să culegem tot ceea ce ne este folositor și să ne ferim de ce este vătămător.” (Omilia a XXII-a, Către tineri). Lectură aducătoare de cunoaștere și înțelepciune!”, i-a răspuns IPS Calinic.