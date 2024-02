La data de 2 februarie în jurul orei 16:45, o femeie de 20 ani, în timp ce conducea autovehiculul pe D.N. 2, în afara localității Bunești pe relația Suceava către Fălticeni, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma producerii accidentului rutier conducătoarea auto a suferit vătămări corporale ușoare. De asemenea, femeia a fost testată cu aparatul etilometru rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, faptă prev. şi ped. art. 196 alin. (2).