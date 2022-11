În săptămâna 24-28 octombrie, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Suceava a realizat 24 acțiuni de control pentru a verifica modul în care este respectată legislația în domeniu, în cadrul unor tematici naționale și locale, precum și ca urmare a cercetării reclamațiilor și sesizărilor consumatorilor, informează șeful instituției, Vasile Latiș. El a arătat că pentru neregulile constatate s-au aplicat 12 amenzi contravenționale în valoare de 86.000 lei, 12 avertismente și masura complementară de închidere a unei unități pentru cel mult 6 luni. ”Neregulile constatate în timpul controalelor au fost: folosirea unor spații de producție neigenizate și a unor ustensile de bucătărie murdare, nerespectarea rezervării cazării realizată de consumator, comercializarea unor produse neetichetate (cosmetice și jucării) sau fără traducere în limba română pe etichete, comercializarea unor produse cu data durabilității minimale depășită”, a menționat Vasile Latiș.

