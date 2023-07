Viorel Lis (79 de ani) este încercat greu de soartă, în această perioadă, din cauza problemelor de sănătate pe care le are, iar persoana care îi este alături necondiționat este soția lui, Oana (44 de ani). Contactată de Click!, vedeta a dezvăluit că, recent, partenerul său de viață a căzut din picioare și a fost nevoită să cheme o echipă de pompieri să o ajute să îl ridice, din cauză că toți vecinii i-au întors spatele atunci când i-a rugat să le întindă o mână de ajutor.

„Mi s-a întâmplat într-o zi ca Viorel să cadă din picioare, în casă, și să nu pot să îl ridic să îl pun în pat. Atunci m-am dus pe la vecini, am bătut la ușă, i-am rugat să vină să mă ajute și ei au fost foarte deranjați de acest lucru, pentru că mi-au spus că i-am trezit din somn. Așa că am fost nevoită să chem o echipă de la pompieri să mă ajute să îl ridic de jos. A fost ceva cumplit”, a declarat Oana Lis pentru Click!

„Eu am cheltuit foarte mulți bani în această perioadă pentru că totul costă, nimic nu este gratis. De exemplu, dacă chemi de două ori pe săptămână acasă un kinetoterapeut costă 400 de lei, dacă chemi un cardiolog acasă trebuie să scot 1.000 de lei din buzunar și tot așa. S-au cheltuit până acum sute de milioane. Am fost și ajutată de cei din jurul meu dar am făcut și economie. De exemplu nu mi-am mai luat nu știu ce fond de ten care îmi plăcea…mai scump și am preferat să îmi iau unul mai ieftin și tot așa. Am renunțat la majoritatea lucrurilor mele pentru a face economie. Viorel merită ce este mai bun. În rest este foarte bine, râd de el, glumesc cu el și îl ameninț cu azilul că a văzut pe la televizor unele lucruri și s-a speriat tare. Eu așa sunt, sunt o persoană sufletistă.”, a mai pus Oana Lis.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/oana-lis-ingenuncheata-de-durere-a-chemat-o-2283087.html