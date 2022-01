Oana Radu (28 de ani) a vorbit deschis despre viața ei, despre problemele cu tatăl său și despre perioada în care a suferit mult după moartea fostului său iubit, în noul podcast În Oglindă, notează click.ro.

Oana Radu a povestit drama prin care a trecut atunci când a murit fostul ei iubit, Alin. Acesta a fost incendiat de un vecin și a decedat din cauza rănilor suferite. Oana Radu a trecut cu greu peste această suferință cruntă. Artista a afirmat că s-a simțit mult timp vinovată că ea a trăit, iar el a fost cel care s-a stins. Vedeta a spus că a fost atât de traumatizată de evenimentul tragic, încât au fost momente în care și-ar fi dorit să moară.

«N-am să uit niciodată ziua aia. Indiferent de cum au decurs lucrurile, nu merita nimeni așa ceva. Fără a da prea multe detalii intime, în anul ăla, relația noastră nu mai era o relație. Locuiam în aceeași casă. Ziua în care s-a întâmplat a fost tragică. M-a sunat sora lui și mi-a spus că cineva l-a ars. Atât vreau să spun despre subiectul ăsta că nu vreau să fiu interpretată și înțeleasă greșit. Dacă la momentul respectiv m-ar fi întrebat cineva, între mama mea și Alin pe cine aleg să trăiască, alegeam să trăiască el. În acel moment, simțeam că e nedrept ce i se întâmplă. Simțeam că e un om care are un sfârșit tragic și mă simțeam vinovată că trăiesc eu și că nu am murit eu. Cumva mă simțeam vinovată că eu sunt în viață. Era pur și simplu creierul meu traumatizat. Nu m-am dezlipit din fața spitalului și n-am dormit nicio noapte. Oamenii care mi-au fost alături pot confirma că am crezut că o să mor. Din cauza atacurilor de panică, îmi doream să mor! Mă rugam la Dumnezeu să mi se facă rău și să mor. Pentru că nu mai putea», a afirmat Oana Radu, potrivit sursei citate.

