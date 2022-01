Povestea bătrânului de 82 de ani din comuna Fundu Moldovei care a murit singur în casă înghețat de frig i-a indignat pe enoriași. Unul dintre aceștia i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, întrebându-l de ce preotul din localitate nu l-a ajutat pe bătrân.

”Părinte Calinic, episcopul Sucevei, am o întrebare. Părinte, de multe ori ați vorbit de milostenie, cu care sunt foarte de acord. Eu cred că cea mai mare rugăciune la Dumnezeu este să faci milostenie, să ajuți semenul tău la nevoie. Întrebarea este. Unde a fost preotul din localitatea ……., că nu a ajutat un bătrân bolnav, singuratic, de 82 de ani, ce locuia într-un bordei, care a murit de frig și probabil de foame??? Sunt sigur că știa despre situația acestui bătrân! Putem spune că în această localitate nu a existat un preot CREȘTIN ORTODOX ADEVĂRAT și va trebui să înlocuiți pe acest popă cu un preot adevărat! STRIGĂTOR LA CER! Doamne, ajută !”, a scris enoriașul.

”Pe bătrânul care din păcate și-a pierdut viața îl cunoștea tot satul; era un simpatic, cu bunele și cu relele sale. A fost mereu ajutat de parohie și de rudele sale, căci avea trei fiice”

IPS Calinic a arătat că l-a constactat pe preotul din parohia respectivă care i-a spus că bătrânul a fost ajutat de nenumărate ori de către Biserică. ” Stimate domnule! L-am contactat pe părintele parohiei respective. Vă redau răspunsul sfinției sale: „Întotdeauna parohia noastră a fost atentă cu cei aflați în diverse lipsuri materiale, îndeosebi la fiecare sărbătoare mare ori la soroacele de pomenire pentru cei adormiți. De cele mai multe ori, aceste fapte au fost făcute cu discreție, așa cum se cuvine unei fapte de milostenie. Pe bătrânul care din păcate și-a pierdut viața îl cunoștea tot satul; era un simpatic, cu bunele și cu relele sale. A fost mereu ajutat de parohie și de rudele sale, căci avea trei fiice. Beneficia și de un mic ajutor social. În ultima vreme, din diferite motive, a fost găsit de mai multe ori căzut și în neputința de a se deplasa singur, fiind dus acasă de consăteni și chiar de preot. Un consilier parohial avea grijă să îi ducă zilnic ceva de mâncare, iar vecinii se rânduiau să îi aprindă focul, bineînțeles, dacă le dădea voie să intre în casă. Înaintea nopții fatidice s-a întâmplat același lucru, fiind dus cu mașina preotului până în apropiere de locuință. Nemaiputând înainta, doi vecini l-au dus până la ușă și s-au oferit să îi aprindă soba, însă acesta a refuzat. Cum în acea noapte s-a lăsat un ger năprasnic, organismul, slăbit și de bătrânețe, nu a mai rezistat. Firește, este un eveniment trist pentru parohia noastră, întrucât, deși încercăm să fim atenți la nevoile celorlalți, binele nu se poate face cu sila.” Doamne, ajută!”, a răspuns înaltul prelat.