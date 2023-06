Obezitatea este o afecțiune în care o persoană are o cantitate de grăsime corporală dăunătoare sau o distribuție nesănătoasă a acesteia. Obezitatea crește riscul de apariție a mai multor complicații grave de sănătate. Excesul de grăsime corporală pune presiune asupra oaselor și organelor, provoacă schimbări complexe ale hormonilor și metabolismului și crește inflamația din organism. Persoanele care suferă de obezitate au un indice de masă corporală (BMI) de 30 sau mai mare.

Cele mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății indică faptul că cel puțin una din trei persoane din populația adultă a lumii este supraponderală și aproape una din 10 este obeză. În plus, există peste 40 de milioane de copii sub vârsta de cinci ani care sunt supraponderali.

Potrivit studiilor, obezitatea si supraponderalitatea pot avea un impact grav asupra sănătății. Excesul suplimentar de grăsime duce la consecințe grave asupra sănătății, cum ar fi boli cardiovasculare (în principal boli de inimă și accident vascular cerebral), diabet de tip 2, tulburări musculo-scheletice precum osteoartrita, anumite tipuri de cancer (endometrul, sân și colon), apnee, depresie, etc. Aceste afecțiuni cauzează moarte prematură și invaliditate substanțială, așadar medicii si specialistii atrag atentia ca lupta cu obezitatea morbidă este realmente vitală.

Cunoscând efectele extrem de grave pe care le poate avea obezitatea asupra organismului și din dorința de a informa corect publicul din România despre acest dezechilibru, Sweeteria împreună cu nutriționistul, Ionut Ignat au inițiat campania #obezitateaucide.

„Rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății privind Europa, în 2022, declară că peste 60% dintre adulți și 1 din 3 copii sunt supraponderali, adică suferă de greutate în exces. Cifrele pentru România arată 58% dintre adulți cu această problemă, statistică rămânând aceeași pentru copii, ca la nivel european. Dacă, între copiii români cu vârste până la 5 ani, avem 7% suferind de obezitate, între 7 și 9 ani procentul crește la 30%. Dr Hans Kluge, director OMS Europa, declară că inversarea epidemiei de obezitate în Europa este încă posibilă”, unul dintre factorii susținători fiind „promovarea inovației în sănătate” și, am adăuga noi, informarea populației privind conștientizarea riscurilor cauzate de excesul de greutate și educația nutrițională. Sweeteria a deschis drumul, în România, pentru reducerea consumului de zahăr și înlocuirea acestuia cu îndulcitori naturali cu zero calorii, fiind primul laborator care a adaptat rețetele celor mai iubite dulciuri, promovând în acest fel un stil de viață mai sănătos și o alimentație echilibrată. Alături ne-a fost, încă de la început, nutriționist Ionut Ignat de la cabinetul de nutriție și dietetică Nutrigo, care și-a pus toate cunoștințele acumulate în Europa și USA la dispoziția celor interesați de educația nutrițională și de o viață sănătoasă, fără kilograme în plus.

De ce am ales să colaborăm cu el? Pentru că tratează fiecare pacient ca fiind unic, pornind de la anamneza acestuia: istoric medical (analize recente, scrisori medicale, diagnostic și tratament), istoric dietetic (evoluția greutății pe toată viața și detaliile ultimilor ani), profil psihologic, căutând să-i ofere fiecăruia soluția optimă.

Astăzi, simțim nevoia să demarăm o campanie amplă de conștientizare a pericolelor generate de surplusul de greutate și să o numim #obezitateaucide. Motivul este unul simplu: în lipsa unor măsuri de prevenție, în România anului 2030, aproximativ 500.000 de copii cu vârste între 5 și 19 ani vor suferi de obezitate. Ei vor deveni viitori adulți predispuși către toate problemele de sănătate declanșate de obezitate. Cu toții ne dorim un corp suplu și sănătos, pentru a ne putea bucura de toate darurile vieții, dar pentru aceasta este necesar, într-o lume în care abundența alimentară a ajuns la apogeu, să învățam să-i oferim acestui corp exact ce are nevoie, alegând cu atenție și în cunoștință de cauză. Soluția propusă de noi ar fi informarea și educarea nutrițională a copiilor (în școli și grădinițe), dar și a părinților și bunicilor.”, Elena Pavel – fondator Sweeteria.

Problemele de sănătate încep atunci când suntem foarte ușor supraponderali, iar probabilitatea apariției problemelor crește pe măsură devenim din ce în ce mai supraponderali. Multe dintre aceste afecțiuni provoacă suferință pe termen lung. Vestea bună este că supraponderalitatea și obezitatea pot fi prevenite în mare măsură. Cheia succesului este realizarea unui echilibru energetic între caloriile consumate, pe de o parte, și caloriile folosite, pe de altă parte. Pentru a atinge acest obiectiv, putem limita aportul de energie din grăsimile totale și putem schimba consumul de grăsimi de la grăsimi saturate la grăsimi nesaturate, putem crește consumul de fructe și legume, precum și de leguminoase, cereale integrale și nuci și limita aportul de zaharuri. La toate acestea se adaugă desigur și creșterea nivelului de activitate fizică, până la cel puțin 30 de minute de activitate regulată, de intensitate moderată în majoritatea zilelor.

„Obezitatea morbidă nu discriminează, ea ucide încet și sigur. Azi, un spectru de analize decent la un obez înseamnă mâine o denaturare accelerată pe toți markerii metabolici și cardiovasculari, pumni de pastile de control simptomatic și minus a zeci de ani din viață. Obezitatea morbidă nu este o problemă de „acceptare” a imaginii de sine și nu are legătură cu esteticul sau partea psihologică, este un cumul de factori, toți letali. De la rezistență la insulină la prediabet și diabet tip 2 – denaturarea se întâmplă în doar câteva luni de zile. De la hiper-colesteremie și hiper-trigliceridemia la denaturarea ireversibilă a sistemului cardiovascular sunt câțiva ani (doi sau trei, nu zeci). Steatozele se transformă în insuficiențe hepatice, pancreatice și renale. Și astfel ajungem la o expectativă de viață sub 60 de ani. Fiecare an petrecut în obezitatea morbidă scurtează semnificativ durata vieții și calitatea ei.

Suntem într-o lume media unde nutriția „vinde”. Este la modă să dai sfaturi despre slăbit și să promovezi online soluții generaliste tip panaceu universal din punct de vedere alimentar la epidemia de obezitate. De aici apare dezinformarea permanentă a omului de rând și un nou trend: „scurtătura” coborării în greutate. De la apa cu lămăie la oțetul pe stomacul gol, de la bicarbonat la ghimbir, de la înfometare la diuretice și laxative, pacientul obez a intrat într-o permanentă frenezie de schimbare a soluțiilor magice pt a pierde în greutate fulminant de rapid. Fiecare soluție aplicată este o altă ne-reușită însă și treptat duce la abandonului în lupta cu kilogramele pentru că speranța se pierde.

Realitatea este alta însă, una matematică, care implică răbdare, perseverență, constanță și consecvență și se face printr-o singură metodă: EDUCAȚIE NUTRIȚIONALĂ CORECTĂ! Toată alimentația se măsoară în energie (exprimată în kilocalorii) și se repartizează în 3 macro-nutrienți cu proprietăți specifice: proteine 4kcal/gram, carbohidrați (sau glucide) 4kcal/gram și lipide (sau grăsimi) 9kcal/gram. Un kilogram de țesut adipos conține energia stocată a 7700 kcal și literatura de specialitate nu ne permite să creăm un deficit caloric mai mare de 500kcal/zi. De aici este matematică pură și timp. Și fiecare persoană obeză are un raport personalizat de macro-nutrienți în baza istoricului medical, dietetic și a profilul social și psihologic.

Cheia în lupta cu obezitatea este SUSTENABILITATEA. Fără ea, fie pierdem lupta din start pe perioadă de deficit caloric, fie revenind ne-educați la un stil de viață alimentar haotic ulterior efectul de recidivă ne aduce kilogramele înapoi. Această educație alimentară se face fie din surse reale de informații, fie alături de un specialist în nutriție/dietetică cu studii specifice, nu generale.”, explica nutriționistul Ionuț Ignat – specialist în nutriție clinică și tulburări alimentare, Cabinet nutriție NutriGo.

Obezitatea nu este neapărat un dezechilibru permanent, dar poate avea un impact major atât asupra sănătății fizice, cât și asupra sănătății mentale. A lua măsuri din timp pentru gestionarea obezității, poate reduce riscul complicațiilor. Putem gestiona greutatea făcând schimbări în stilul de viață, prin alegeri corecte și sănătoase. Prevenirea obezității, începând de la o vârstă fragedă și extinzându-se pe parcursul întregii vieți, ar putea îmbunătăți considerabil sănătatea și reduce suferința.

Sweeteria a primit un premiu de excelență în design, la Wolda Tokyo, unde brandul a fost apreciat și ales dintre 307 proiecte din 46 țări.

Ionut Ignat este specialist în nutriție clinică și tulburări alimentare si fondator al cabinetului de nutriție și dietetică Nutrigo. Experienta si cunoștințele acumulate în Europa și USA despre educația nutrițională și viață sănătoasă, fără kilograme în plus l-au determinat sa ajute persoanele care se lupta cu kilogramele in plus. Fiecare persoană este tratată individual pornind de la anamneza acesteia: istoric medical (analize recente, scrisori medicale, diagnostic și tratament), istoric dietetic (evoluția greutății pe toată viața și detaliile ultimilor ani), profil psihologic, căutând să-i ofere fiecăruia soluția optimă. Specialist în probleme de nutriție/suplimentare la remodelator corporal estetic și funcțional energetic, Ionut Ignat este si furnizorul de informații despre alimentația în diverse patologii (boli și afecțiuni), asistentul în depășirea unor tulburări alimentare grave cum ar fi adicția, anorexia sau bulimia si la final profesorul personal care te educă în privat și te învață să fii propriul tău nutriționist!