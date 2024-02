Olympus, unul dintre cei mai mari producători de lactate din România, se implică în sprijinirea tinerelor talente, a performanței în ciclism și a incluziunii sociale prin sport, oferind suport financiar proiectului One Bike One Chance, derulat de FRZ Road Academy.

FRZ Road Academy este cea mai cunoscută academie de ciclism din Prahova și a jucat deja un rol important în creșterea viitorilor campioni de ciclism din România. Cel mai recent proiect derulat de academie – One Bike One Chance – are ca scop descoperirea de talente și îmbunătățirea performanțelor, cu o atenție deosebită acordată copiilor din medii defavorizate din județul Prahova, precum și în comunitățile în care rata de abandon școlar este ridicată.

„Inițiativa One Bike One Chance își propune să dezvolte nu doar abilitățile sportive și performanța, ci și să cultive în rândul copiilor responsabilitatea și disciplina, participarea lor în proiect fiind condiționată de frecventarea școlii.Grație parteneriatului cu Olympus, vom putea să oferim mai multor copii talentați acces la biciclete și competiții și să creștem gradul de conștientizare privind importanța respectării regulilor de siguranță și circulație pe drumurile publice”, spune Marian Frunzeanu, director sportiv al FRZ Road Academy și fost multiplu campion național de ciclism.

„Suntem entuziasmați să ne unim forțele cu FRZ Road Academy pentru a sprijini tinerele talente.Acest parteneriat se aliniază perfect cu valorile noastre de promovare a unui stil de viață sănătos și sprijinirea inițiativelor comunitare care aduc o schimbare reală. Este încurajator să vedem proiecte sportive ca cel al FRZ Road Academy, care nu se focusează exclusiv pe performanță, ci și pe promovarea unui mod de viață activ și sănătos, pe integrarea socială și pe mobilitate sustenabilă”, a precizat Mădălina Toma, Marketing Director, Olympus.

În ultimii șapte ani, FRZ Road Academy a format tinere talente și campioni, obținând peste 200 de medalii în ciclism, MTB și ciclocros, atât în competiții naționale cât și internaționale.Doar în ultimii trei ani, academiaa adăugat în palmares 10 titluri de campion național și două balcanice, ultimul fiind câștigat pe 22 ianuarie anul acesta. Misiunea academiei este de a îndruma tinerii cicliști spre performanță, oferindu-le educația sportivă necesară pentru a ajunge printre elitele ciclismului la nivel național și internațional. FRZ Road Academy reprezintăcolaborarea între clubul înființat de Marian Frunzeanu,multiplu campion de ciclism, pentru a descoperi talente și secția de ciclism a clubului sportiv Petrolul Ploiești, unde copiii și tinerii talentați sunt susținuți în evoluție.