Consiliul Județean Suceava a aprobat, în ședința de astăzi, bugetul județului Suceava pentru anul 2024. Dezbaterile pe marginea proiectului de buget pe acest an al Consiliului Județean Suceava au durat aproape două ore, timp în care au fost mai multe discuții aprinse în special între șeful administrației județene, Gheorghe Flutur și reprezentanții PSD din deliberativ. Acesta după ce amendamentele propuse de liderul consilierilor PSD, Cezar Ioja au fost respinse rând pe rând în cadrul ședinței. La finalul celor aproape două ore de discuții, bugetul județului Suceava pe acest an a fost aprobat cu 32 de voturi pentru și 3 abțineri. „Chiar și cei care sunt supărați pe amendamente, pe votul final majoritatea au votat pentru. Vă mulțumesc pentru aprobarea bugetului. Va fi un buget de dezvoltare. Avem foarte multă treabă”, a transmis Gheorghe Flutur.

La începutul ședinței, președintele CJ Suceava a spus că bugetul pe acest an este unul predominant pentru dezvoltare. „Până acum este un vârf al procentului de dezvoltare. 61% din buget este un pentru dezvoltarea județului Suceava, iar diferența de 39% este de funcționare.

Suma la cheltuieli este de 1,27 miliarde de lei, adică circa 205 milioane euro. Anul trecut am avut un buget de 861 de milioane de lei, respectiv 197 de milioane de euro. Este o creștere cu peste 4% față de anul trecut, ceea ce este un lucru bun. Cheltuielile pentru dezvoltare se ridică undeva la 622 de milioane de lei, iar pentru funcționare 396 de milioane de lei. Am discutat și am analizat atent cu toate instituțiile din subordine, cu specialiștii pentru a acoperi toată gama de cheltuieli pentru anul 2024 și am încercat să venim cu foarte multe proiecte noi și să continuăm toate proiectele existente pentru dezvoltarea județului Suceava”, a spus Gheorghe Flutur. El a arătat că cea mai mare sumă va fi alocată pentru modernizarea drumurilor din județ. „43% din bugetul anului sunt cheltuieli pentru modernizarea drumurilor din județ și aici includem și proiectul european pe axa rutieră Suceava – Dolhasca – Iași, toate PNDL-urile și proiectele pe Programul Național de Investiții Anghel Saligny. În total sunt în jur de 87 de milioane de euro toate. Referitor la axă trebuie spus că la sfârșitul anului trecut noi am finalizat de cheltuit toți bani europeni pentru axa rutieră. Nu mai există nici un euro de cheltuit. Exista o temere în spațiul public cu privire la faptul că am putea pierde bani europeni. Nu, din fericire s-a închis și ce mai sunt acum sunt din bugetul local. Iar discuțiile cu firmele de construcții sunt că se vor încadra în termen în acest an. Dar nu există o presiune și nu mai există nici un risc legat de banii europeni”, declarat președintele CJ Suceava.

El a mai adăugat că toate proiectele europene, prin PNRR și cele cu alte fonduri nerambursabile reprezintă 33% din bugetul Consiliului Județean Suceava, respectiv aproximativ 67 de milioane de euro.

Gheorghe Flutur a făcut referire și la investițiile de la Spitalul Județean Suceava. „Azi avem foarte multe proiecte curajoase pe care noi le propunem la Spitalul Județean Suceava. Vreau să amintesc spitalul de oncologie care este foarte avansat, o investiție de peste 10 milioane de euro. Anul acesta se va termina. Un proiect care are peste 90 de paturi pentru bolnavii de cancer, inclusiv atunci când este cazul și pentru aparținători și inclusiv ambulatoriu. Mai mult de atât la pavilionul vechi de la oncologie vom da drumul la un studiu de fezabilitate pentru a veni cu o nouă tehnologie pentru tratamentul cancerului, tratamentul cu izotopi. Dacă până acum chimioterapia, radioterapia, chirurgia oncologică sunt tratamente care se fac la Suceava, tehnologii și dotări aduse inclusiv prin parteneriat public – privat pe radioterapie, tratamentul cu izotopi este ceva foarte nou. Și mai sunt trei locuri în țară din câte știu în care se practică așa ceva. Și dorim să transformăm pavilionul vechi de la oncologie în zonă pentru tratamentul cu izotopi”, a explicat Flutur.

El a adăugat că tot la Spitalul Județean Suceava vor fi mai multe proiecte pentru extinderi, modernizări, supraînălțări ale spațiilor existente. „Fie că vorbim de mărirea ATI, de sală de politraumă pentru cei cu accidente unde în același timp trebuie să intervină mai multe echipe de medici pentru diverse domenii, fie vorbim de spații de depozitare pentru diverse materiale, sau de anatomie patologică, inclusiv morga, toate sunt proiecte pregătite pentru Spitalul Județean. Se prevăd niște modernizări foarte curajoase acolo inclusiv mutarea birourilor administrative, cantină, restaurant pentru cei care lucrează acolo și pentru cei care vizitează”, a afirmat șeful administrației județene.

Gheorghe Flutur a mai adăugat că și la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava vor fi alocate sume importante pentru dezvoltare. „Vor fi prevăzuți bani pentru asigurarea unor fluxuri Schengen pentru obligațiile noastre ca să ne conformăm aderării. Am și început deja mișcarea în această direcție dar trebuie bugetate să asigurăm bani. Apoi avem și extinderea parcării la aeroport, unde aproape se vor dubla locurile de parcare”, a arătat Flutur.

El a adăugat că pentru asistență socială va fi alocată suma de 162 milioane de lei, respectiv 33 milioane de euro, bani care acoperă funcționarea corespunzătoare a instituțiilor din acest domeniu.

Președintele CJ Suceava a mai declarat că o altă investiție care trebuie terminată anul acesta este punctul de aeromedical din Câmpulung Moldovenesc.