Omul de afaceri Gheorghe Apetrii și-a lansat în mod oficial candidatura din partea PSD pentru funcția de primar al municipiului Vatra Dornei, având o susținere masivă atât din partea liderilor naționali și județeni ai PSD, cât și a primarilor social democrați din bazinul Dornelor. Lansarea candidaturii a avut loc sâmbătă la Casa de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei, în prezența a peste 500 de membri PSD și susținători ai lui Gheorghe Apetrei. Alături de acesta au ținut să fie prezent la eveniment numeroși lideri social democrați, respectiv ministrul cercetării, inovării și digitalizării, Bogdan Ivan Gruia, secretarul de stat în ministerul sănătății, Tiberius Brădățan, președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, parlamentarii PSD de Suceava, senatorul Gheorghiță Mîndruță și deputații Eugen Bejinariu, Mirela Adomnicăi, Gheorghe Șoldan, președintele Organizației Județene de Femei din PSD Suceava, Larisa Blanari, subprefecții Florin Sinescu și Cristian Șologon, primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, primarul orașului Borșa, Ion Sorin Timiș, dar și primari din Țara Dornelor, respectiv Viluț Mezdrea, Dănuț Candrea, Dorin Rusu, Vasile Cozan, Viorel Maxim și Gavril Pardău.

Alături de aceștia au fost prezenți și numeroși oameni de afaceri, printre care și fondatorul Dorna medical, Roman Boca, dar și managerul și directorul medical al Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, conf. univ. dr. Lucian Eva, respectiv conf. univ. dr. Marius Dabija, precum și conf. univ. dr. Adrian Constantin Sachelarie de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași și Dan Berinde, coach internațional, fondator și managing partner al „Coaching Partners”.

Rând pe rând, invitații și-au declarat susținerea pentru candidatura lui Gheorghe Apetrii pentru Primăria Vatra Dornei, toți cei care au luat cuvânt considerând că acesta este omul potrivit pentru a prelua conducerea acestui municipiu.

Gheorghe Apetrii: „Decizia de candida nu a fost deloc una dificilă pentru că iubesc acest oraș”

În cuvântul său, candidatul PSD pentru Primăria Vatra Dornei, Gheorghe Apetrii, a ținut să le mulțumească tuturor celor care sunt alături de el, precum și pentru mesajele de încurajare primite. „Vreau să adresez o mulțumire specială familiei mele, care m-a sprijinit și m-a încurajat în această decizie importantă. Știu că este un sacrificiu pentru ei, dar mă bucur că suntem împreună în această luptă pentru binele și viitorul orașului nostru iubit!

Mulțumesc colegilor din Organizația Partidului Social Democrat Vatra Dornei și celor din celelalte organizații politice ale partidului din Țara Dornelor pentru susținerea și implicarea totală în acest proiect. Sprijinul și încrederea voastră contează enorm pentru mine!

De asemenea, îmi exprim recunoștința către toți cei care au luat cuvântul în cadrul evenimentului, fie că sunt prieteni dragi sau colegi din sfera politică. Prin cuvintele lor pline de căldură, mi-au transmis gânduri de încurajare și mi-au reiterat sprijinul lor necondiționat”, a spus Gheorghe Apetrii. El a subliniat faptul că Vatra Dornei are nevoie de o schimbare reală și de o echipă dedicată dezvoltării acestui municipiu.

„Știți foarte bine situația în care ne aflăm, o trăim zi de zi cu toții, dar suntem cu adevărat hotărâți să schimbăm lucrurile în bine. Avem nevoie de dezvoltare economică, modernizare administrativă, promovarea educației și a culturii, precum și îmbunătățirea sistemului de sănătate și a bunăstării în comunitate. Aceștia sunt pilonii pe care ne bazăm pentru a face Vatra Dornei să strălucească din nou”, a spus Gheorghe Apetrii. El a adăugat că decizia de candida nu a fost deloc una dificilă deoarece iubește acest oraș „și sufăr si eu de atâția și atâția ani pentru că a ajuns un loc trist, din care oamenii caută să plece pentru a-și croi un viitor normal, un oraș în care de 16 ani promisiunile au fost dublate în totalitate de eșecuri ale primăriei”. „De astăzi Municipiul Vatra Dornei are un candidat cu adevărat serios la funcția de Primar! De astăzi comunitatea locală are o opțiune viabilă! Nu se mai pune problema că dornenii nu au pe cine să aleagă! Vă asigur că sunt pregătit să conduc această echipă și să reprezint interesele tuturor dornenilor. Mă angajez pentru transparență, integritate și colaborare în toate acțiunile mele. Vă mulțumesc încă o dată pentru susținere și vă asigur că împreună putem face ca visul nostru să devină realitate. De astăzi începem să construim noua Vatră a Dornei! Cu speranță și încredere”, a declarat candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Vatra Dornei.

Apetrii: „Declar Vatra Dornei <Misiune posibilă!>”

Gheorghe Apetrii a adăugat că este pregătit să fie primarul municipiului Vatra Dornei. „Cu toții mă cunoașteți și îmi știți parcursul în acest oraș. De tânăr, am plecat de jos, am înfruntat greutăți, am muncit, cu ambiție și bucurie și iată-mă astăzi, la aproape 50 de ani, un om realizat cu o familie extraordinară pe care o iubesc nespus, cu o afacere serioasă de succes, clădită pe baze solide, care a crescut de la minus și a ajuns astăzi la nivelul ridicat pe care îl are.

Am reușit toate acestea alături de voi toți, alături de familia mea extinsă, adică alături de toți dornenii. Toți acești ani am demonstrat abilitățile de a forma și a conduce o echipă puternică. Experiența administrativă și politică a dublat-o pe cea din mediul privat și astăzi pot susține cu tărie că sunt pregătit și sunt cea mai potrivită persoană pentru a fi primarul acestui oraș. Cred că toată activitatea mea profesională și modul meu de a fi, deschiderea pentru a lucra în echipă, capacitatea de a pune interesele generale peste orgolii și păreri personale, etica și morala creștină pe care le îmbrățișez, mă recomandă pentru a aspira la această onoare de a-i reprezenta și sluji pe toți dornenii”, a declarat Apetrii. Candidatul PSD a adăugat că în calitate de primar vrea să îndrepte dezastrul în care se află astăzi Vatra Dornei, el arătând că nici un proiect început nu este finalizat, după 16 ani, toate lucrările realizate până acum „sunt de foarte proastă calitate, pe alocuri chiar cu sfidarea legii și a bunului simț”, iar din 12 proiecte europene POR nefinalizate în Județul Suceava și care vor continua și în exercițiul financiar 2021-2027 cinci sunt din Vatra Dornei.

„Oameni buni, avem însă tăria să începem reconstrucția orașului! Am pregătit un plan pe termen scurt, mediu și lung. Dragi dorneni, aveți încredere că se poate. Declar Vatra Dornei <Misiune posibilă!>”, a încheiat Gheorghe Apetrii.