Echipa de rugby CSM Bucovina Suceava a avut un sezon competiţional grozav reuşind să promoveze în SuperLiga CEC Bank, primul eşalon valoric al României. Lotul condus de antrenorul Constantin Vlad şi-a reluat pregătirile în vederea campionatului care bate la uşă, dar pregătirea formaţiei sucevene pentru disputele cu cei MARI este mult mai complicată.

Conducerea grupării sucevene a primit un manual de instrucţiuni pentru participarea în SuperLiga CEC Bank. Cele mai importante lucruri legate de un sezon în primul eşalon valoric sunt legate de infrastructură: parcare, tabelă de marcaj, vestiare pentru observator, laborator antidoping şi pază şi alte detalii care trebuie puse la punct.

„Până pe 17 iulie trebuie să întocmim cererea de participare în SuperLiga CEC Bank, până pe 23 iulie trebuie să încheiem contractele cu jucătorii, iar în 1 august se încheie perioada de transferuri. Diferenţa dintre Divizia Naţională şi primul eşalon valoric este foarte mare, iar jocurile cu profesioniştii foarte dure.

Pentru noi trebuie să asigurăm trei lucruri, buget, infrastructură şi lot. Am făcut solicitări către Primărie şi Consiliului Local şi către MTS şi aşteptăm să vedem ce se poate face. La capitolul infrastructură se fac eforturi pentru ca totul să fie pus la punct la stadionul Unirea. Sunt multe lucruri de făcut şi încercăm să ne aliniem la nivelul echipelor mari.

În ceea ce priveşte lotul echipei noastre, el trebuie fortificat, dacă se poate spune aşa. În campionatul profesioniştilor contactele sunt foarte dure şi din acest motiv trebuie să întărim linia întâi.

Cel mai important lucru pentru rugbiul sucevean este acela de a avea continuitate la nivel de seniori. În zona noastră, şi aici punem la socoteală şi şcoala de rugby de la Gura Humorului, avem echipe de juniori deosebit de talentate şi copii şi tineri cărora le place jocul cu balonul oval şi care au talent” a declarat antrenorul echipei de rugby CSM Bucovina Suceava, Constantin Vlad.

