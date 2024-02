Lungmetrajul „Oppenheimer” continuă să facă senzație atât în rândul fanilor, cât și a criticilor de film. Pelicula a reușit să câștige trofeul pentru cel mai bun film, decernat în cadrul galei Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), notează click.ro.

Filmul regizat de Christopher Nolan reușește să strângă tot mai multe premii. Duminică seară, la Londra, „Oppenheimer” a primit trofeul pentru cel mai bun film, în cadrul celei de-a 77-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA).

Alături de „Oppenheimer”, la această categorie au mai fost nominalizate și „Killers of the Flower Moon”, „Poor Things”, „The Holdovers”, cât și „Anatomy of a Fall”. Lungmetrajul regizat de Christopher Nolan își adaugă un nou premiu în palmares, după ce a câștigat și premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Actorul principal din această peliculă, Cillian Murphy, care a interpretat rolul lui J. Robert Oppenheimer, a primit, de asemenea, trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal.

