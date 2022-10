La evenimentul AI Day organizat de Tesla, Elon Musk l-a prezentat pe Optimus, robotul umanoid. Optimus a urcat pe scena si a facut cu mana, parand sa salute un viitor pe care compania Tesla pare sa il vada dincolo de masinile electrice pe care le produce in prezent.

Daca esti interesat de felul in care vede viitorul Elon Musk, pe Tehnotic.ro vei gasi informatii despre telefonul Pi Tesla care va fi lansat cel mai tarziu in 2024 si va avea coperiore chiar si pe Marte. Dar hai sa revenim la robotul umanoid prezentat de curand de CEO-ul Tesla, Elon Musk.

O afacere cu roboti valoreaza mai mult decat cea cu masini electrice

Miliardarul de la Tesla a spus ca este constient de faptul ca o afacere cu roboti valoreaza mai mult decat cea cu masini electrice si ca intentioneaza sa se extinda. Pe langa vehiculele autonome care, in ciuda promisiunilor repetate, inca nu au devenit realitate, vor fi realizati si roboti umanoizi.

La evenimentul AI Day organizat de Tesla, un prototip al acestui robot, numit Optimus, a urcat pe scena si a facut cu mana catre public. A fost rulat un video cu Optimus transportand o cutie, udand plantele si manevrand bare metalice in fabrica de masini.

“Vrem sa facem un robot umanoid cat mai repede”!

La evenimentul de la sediul Tesla din Palo Alto, California, Elon Musk a spus ca scopul companiei este sa creeze cat mai repede posibil un robot umanoid. Desi mai sunt multe de facut, prezentarea lui Optimus dovedeste ca miliardarul deja a inceput sa lucreze la acest proiect ambitios.

Musk a mentionat ca, in prezent, robotilor umanoizi le lipseste creierul si ca inca nu au inteligenta de a merge singuri prin lume. De asemenea, sunt foarte scumpi si se pot produce doar la scara mica. Totusi, despre Optimus a spus ca ar fi un robot extrem de capabil, ca urmeaza sa fie produs incepand de anul viitor in milioane de exemplare si ca va costa mai putin decat o masina, sub 20.000 $.

Maini robotice asemanatoare celor umane

Tesla a anticipat prezentarea robotului publicand pe retele de socializare o imagine cu maini metalice care fac o forma de inima. Insa, conform celor spuse de Heni Ben Amor, profesor de robotica la Universitatea de Stat din Arizona, construirea unor maini robotizate metalice capabile sa manevreze diverse obiecte este inca o foarte dificila.

Optimus a fost conceput initial pentru a realiza lucrarile de rutina periculoase precum mutarea pieselor in jurul fabricii Tesla sau punerea suruburilor la o masina cu o cheie. Totusi, sunt inca extrem de multe lucruri pe care oamenii le pot face cu dibacie si care sunt foarte dificil de reprodus de roboti si mai este inca mult de lucru.

Musk a estimat ca robotii domestici vor ajunge curand in casele oamenilor

Miliardarul de la Tesla estimeaza ca robotii vor fi folositi cat de curand in scopuri domestice. Acestia vor putea gati, tunde gazonul, acorda ingrijire persoanelor in varsta sau chiar pentru tine companie oamenilor.

Prin urmare, desi acum pare rudimentar, Elon Musk sustine ca Optimus va ajunge curand sa faca parte din viata de zi cu zi a milioane de oameni.