Daca esti pasionat de gatit, sigur ai o colectie impresionanta de condimente si mirodenii, insa acest lucru vine cu un mare dezavantaj – toate au o data de expirare dupa care isi pierd aroma, savoarea si chiar si culoarea. Totusi, unele au fost foarte scumpe si iti va fi greu sa le arunci, asa ca vei fi incantat sa afli ca, dupa expirare, poti folosi condimentele si in alte moduri.

Sigur ai un dulap bine organizat cu condimente. Daca nu il ai inca, pe Acasaconstruct.ro vei gasi multe idei utile pentru organizarea si depozitarea lucrurilor dintr-o casa. Fa curatenie in dulapul cu condimente o data la sase luni, pastreaza-le doar pe cele care sunt inca valabile si hai sa vedem ce poti face cu celelalte pentru a evita risipa.

Realizeaza lumanari parfumate de sezon

Este greu sa gasesti un om caruia nu ii plac lumanarile parfumate, mai ales toamna si, daca ai condimente expirate, trebuie sa inveti sa iti faci singur cateva lumanari de acest fel. Topeste ceara si uleiul de cocos si adauga mirodenii precum ghimbir, scortisoara, cuisoare sau pastai de vanilie. Toarna compozitia intr-o forma (poate fi o forma din silicon sau, daca nu ai, un vas termorezistent in forma unui borcan) si nu uita sa adaugi un fir de bumbac sau un fitil special pentru lumanari.

Fa coloranti naturali

Daca ai cateva condimente expirate precum turmericul, sofranul sau boiaua de ardei, poti obtine coloranti naturali pentru oua, tesaturi, decoratii pentru casa si orice alt proiect creativ DYI. Pune condimentele intr-un tifon sau o bucata de panza deasa si fierbe-le intr-o oala cu apa timp de o ora. La final, toarna in acea apa otet alb si poti incepe sa folosesti colorantul.

Tine insectele la distanta

Poti folosi condimentele expirate dar puternic mirositoare pentru a tine la distanta insectele. Fa pliculete cu busuioc uscat, for de dafin, seminte de marar, lavanda, rozmarin, usturoi uscat sau cimbru si pune-le in zonele in care ai vazut gandaci. In scurt timp acele zone vor fi curate.

Foloseste-le la potpourriuri

Cand sunt incalzite, condimentele isi intensifica aroma si devin perfecte pentru a crea diverse potpourri-uri pentru casa. Fierbe o oala cu apa si adauga ghimbir, cardamom, scortisoara, cuisoare sau coji de citrice uscate. Aduna frunze si petale de flori uscate, stropeste-le cu apa inmiresmata si pune-le fie intr-un saculet din plasa, fie intr-un bol cu un aspect placut.

Foloseste-le la sapun

Din ce in ce mai multe persoane sunt interesate de sapunul facut in casa cu ingrediente naturale si, daca esti si tu printre acestea si ai condimente expirate, nu ramane decat sa iti folosesti creativitatea. Condimentele vor mirosi minunat in sapun, iar granulele vor actiona ca un exfoliant natural. Indiferent de ce condimente vei folosi, sigur vei obtine un sapun natural incredibil.

Foloseste-le pentru a improspata aerul din camere

Condimente precum salvia, cimbru sau oregano sunt odorizante naturale. Pune-le intr-un plic mic de hartie si agata-le in zonele cu mucegai sau in care aerisesti mai rar cum ar fi garajul sau pivnita. Sunt ideale pentru a improspata aerul si vei evita si risipa.

Tu ce faci de obicei cu condimentele expirate?