Otilia Bilionera, una dintre vedetele suspectate că ar fi trecut prin patul lui Tristan Tate, a spart tăcerea și a infirmat relația cu proxenetul, aflat în prezent după gratii împreună cu fratele său, Andrew, notează click.ro.

Otilia Brumă, pe numele de scenă Bilionera, a ținut să dezmintă categoric pe rețelele de socializare că ar fi avut o relație amoroasă cu Tristan Tate, asta după ce, în 2018, cântăreața a fost surprinsă în compania proxenetului.

Până să fie arestați, frații Andrew și Tristan Tate au făcut furori prin show-biz-ul românesc. Pe lista lor de cuceriri au apărut vedete precum Bianca Drăgușanu, Otilia Bilionera și Alexandra Stan.

„Sunt nevinovată, pur și simplu sunt băgată aiurea în c….t. Nu înțeleg de ce sunt inclusă la vedete care au trecut prin patul lui Tristan Tate. Stați puțin și cercetați. În 2018, am declarat clar că nu există nimic între mine și el! În 2018, l-am cunoscut pe Tristan la o petrecere. La petrecerea aceea era și viitorul meu logodnic de atunci. Prietena mea cea mai bună lucra ca reporter la Antena Stars, iar Tristan era cunoscut atunci pentru relația pe care o avea cu Bianca Drăgușanu.”, a spus Otilia pe Tik Tok, potrivit sursei citate.

